السعودية حلا المطيري تثير جدلًا بطرح استفتاء حول قيادتها نادي الهلال

أثارت الناشطة السعودية حلا المطيري، جدلًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بالمملكة العربية السعودية بعدما طرحت اسفتاءً حول قيادتها نادي الهلال السعودي الذي يمر بفترة سيئة على مستوى النتائج.

وواصل الهلال حامل لقب ومتصدر الدوري السعودي غيابه عن الانتصارات في دوري أبطال آسيا لكرة القدم بالخسارة 2-1 على ملعب الريان القطري ضمن المجموعة الرابعة.

وتلقى الهلال الخسارة الثانية على التوالي في المسابقات كافة، بعدما سقط على ملعب الاتفاق بالنتيجة ذاتها يوم الجمعة الماضي في الدوري المحلي.

وظل الهلال، المتوج باللقب الآسيوي مرتين، في ذيل ترتيب المجموعة بنقطتين من أربع مباريات وتقلصت بشكل كبير آمال وصيف بطل الموسم الماضي في بلوغ دور الستة عشر.

وتصدر الريان المجموعة بست نقاط قبل نهاية مباراة الاستقلال الإيراني والعين الإماراتي.

وقالت الناشطة السعودية عبر تويتر :”مادام المرأة خاضت كل مجال .. بما تسمح به حدود الشريعة .. شرايكم ارشح نفسي لمنصب ادارة الهلال .. شسمه مو احسن مني”.

وأثار استفتاء المطيري جدلًا بالمملكة، إذ تصدر تريند موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وغرد سامي الشمري ساخرًا : “الجنس المناسب في المكان المناسب حتى محرم ماتحتاج”.

وغرد حساب يدعى “واو” غاضبًا : “لكل شخص ينابح على القبيله (اولاً مطير سلالة الرسول محمد عليه السلام ياجاهل التاريخ انت وياه ، ثانياً راعيه التاق تمثل نفسها ، ثالثا ( لكم الصياهد ولنا المناصب ) والملك سلمان ما اختار مطير من بد القبايل الا لأنه خابرهم وخابر فعلهم”.

وسخر حساب عالمي :”المهم يكون عندها رخصه لاتفشلكم مثل سامي الجابر”.