سامي الجابر يروي قصة منعه من دخول نادي الهلال السعودي (فيديو)

قال سامي الجابر، أسطورة الكرة السعودية إن نادي الهلال مهيأ لبطولات هذا الموسم لكن إدارة الأزمة كان يجب أن تكون أفضل من قبل رئيس النادي نواف بن سعد.

وأشار سامي الجابر خلال ظهوره في برنامج الخيمة إلى أن فوز الهلال على الأهلي يوم الـ 7 من أبريل الجاري في الدوري المحلي ليس منتهى طموح الهلاليين، إذ سيتقابل الفريقان في مباراة ستقرر بشكل كبير بطل الدوري المحلي هذا الموسم.

وتابع :”آسيا مطلب للهلاليين أكثر من 20 دوري والهلال لم يكن ليتجاوز دور الـ 16″.

وواصل :”خدمة الهلال مقدمة على كل شي، وكنت أتمنى تدريب الهلال بعد دياز، ولو طلب مني ذلك لنمت بالنادي”.

وأقيل رامون دياز بعد خسارة نادي الهلال أمام الريان القطري في دوري أبطال آسيا.

وكشف الجابر عن قصة منعه من دخول نادي الهلال هو وزميله محمد الدعيع ليدحض إشاعات خلافهما، ومنعه الدعيع من دخول النادي.

سامي الجابر – منعت أنا ومحمد الدعيع من دخول نادي الهلال وهذه تفاصيل زيارتي له #برنامج_الخيمة pic.twitter.com/TTx2FFkU5p — KSA SPORTS (@riyadiyatv) April 2, 2018

إلى ذلك، ليس من المعتاد احتساب ثلاث ركلات جزاء لفريق واحد وخلال شوط واحد لكن زوران ماميتش مدرب العين الإماراتي يعتقد أنها كلها كانت صحيحة تمامًا خلال الفوز 2-1 على الهلال السعودي وقطع خطوة نحو التقدم في دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وبعد التعادل في أول أربع جولات حوّل العين تأخره بهدف إلى فوز بفضل ركلتي جزاء من ماركوس بيرغ بينما أهدر عمر عبد الرحمن (عموري) ركلة أخرى في بداية اللقاء.

وقال ماميتش في مؤتمر صحفي نشره موقع النادي على الإنترنت أمس الاثنين “لم أشاهد المباراة عبر أجهزة التلفزيون بعد، بيد أنني من موقعي على الأرض أرى الركلات صحيحة جدًا.

“في اعتقادي أن الحكم هو الأقرب منا للاعبين لحظة الاحتكاك وإذا كانت هناك أخطاء فستظل جزءًا من لعبة كرة القدم. هناك أيضًا أخطاء تحملها فريقي منها طرد محمد عبد الرحمن ببطاقة حمراء غير مستحقة.

“لكن التاريخ دائمًا لن يذكر سوى الفائز بنتيجة المباراة”.

وافتقد العين لاعبه المصري المتألق حسين الشحات الذي اكتفى بمتابعة اللقاء من المدرجات، وكان شاهدًا على الانتصار الثمين.

وقال مدرب العين، إن الشحات يعاني كدمة بسيطة في الكاحل.

وأضاف “نأمل أن يكون جاهزًا لمواجهة دبا يوم الجمعة في الدوري الإماراتي”.

وقطع العين، الذي بلغ نهائي دوري الأبطال في 2016، خطوة نحو التأهل لدور الستة عشر بعدما أصبح رصيده سبع نقاط من خمس مباريات، ويأتي ثانيًا في المجموعة الرابعة بفارق نقطتين عن الاستقلال الإيراني بينما يتقدم بنقطة واحدة على الريان قبل اللعب في ضيافة الفريق القطري في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بعد أسبوعين.

ويسير العين بخطى ثابتة في الدوري المحلي، ويتقدم بأربع نقاط على أقرب منافسيه الوحدة قبل ثلاث جولات على نهاية المسابقة.