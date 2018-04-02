سخرية واسعة من نادي الهلال “معنف آسيا”‎

سخر عدد من جماهير الأندية السعودية من منافسهم نادي الهلال، عقب خسارته 2/1 أمام العين الإماراتي وخروجه مبكرًا من دوري أبطال آسيا.

وخسر الهلال 2/1 رغم تقدمه مبكرًا، ليودع البطولة من الدور الأول، وهو وصيف نسخة العام الماضي.

واحتسب الحكم الصيني مانينغ 3 ركلات جزاء، ليقلب العين تأخره 1/0 إلى فوز 2/1 من السويدي ماركوس بيرغ، في حين أضاع عمر عبدالرحمن (عموري) ركلة جزاء.

ودشن مغردون هاشتاج أنقذوا الهلال معنف اسيا للسخرية من خروج الفريق المبكر من دوري أبطال آسيا ‎

واعتبر مغردون أن الخروج المبكر لنادي الهلال تكرارًا لفشل الزعيم في الحصول على البطولة من العام 1992.

وأشار مغردون إلى أن جماهير الهلال دائمًا ما تتغنى بفريقها بأنه الفريق السعودي الوحيد الذي يقارع الكبار في البطولة الآسيوية، لكنه دائمًا ما يفشل في إحراز اللقب.

لكن عددًا من جماهير الهلال دافعوا عن فريقهم، مؤكدين أنه الفريق الذي صعد للنهائي نسختي 2014 و2018، وأنه الفريق السعودي الوحيد الذي يصل إلى أدوار متقدمة في البطولة، رغم فشله في التتويج باللقب منذ العام 1992.

وقال المغرد محمد آل شاهر: “كل الدول تستر فضايحها إلا السعودية ، مودين الهلال آسيا”.

وقال عبدالله الثقيل: “لا تتهاونون في الموضوع لازم ننقذه من العنف إللي يتعرض له حاولوا توصلون صوته للفيفا لحمايته من التعنيف”.

وقال ثالث: “سالة عاجلة إلى هيئات حقوق الإنسان وجمعيات الرفق بالحيوان، الهلال تعرض للتنمر بشكل مستمر منذ ١٩ سنة في آسيا”.

#معنف_آسيا رسالة عاجلة الى هيئات حقوق الانسان وجمعيات الرفق بالحيوان ..

النادي هذا @Alhilal_FC يتعرض للتنمر بشكل مستمر منذ ١٩ سنة في اسيا — Adrian0 (@adr_ia_no) April 2, 2018

وقال آخر: “تخيل تسدد ديونك وتتعاقد مع لاعبين وتطلع رخصة عشان نقطتين بس”.

#معنف_اسيا#العين_الهلال

#العين_الهلال

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تخيل تسدد ديونك وتتعاقد مع لاعبين وتطلع رخصة عشان نقطتين بس !

ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه????✋???????? — ماريو النصراوي (@000Mryo) April 2, 2018

كل الدول تستر فضايحها الا السعودية ، مودين الهلال اسيا #معنف_آسيا — محمد ال شاهر (@s444_m) April 2, 2018

#انقذوا_الهلال_معنف_آسيا @Turki_alalshikh تكفى انقذ ممثل الوطن من العنف اللي يحصل له بالأسيويه من 18 سنة ???????????? pic.twitter.com/efHyOCeInp — سليمان عبدالله. MBS (@ALemdar_87) ٢ أبريل، ٢٠١٨

يردد ” الهلال زعيم اسيا ” وهو يتابع المباراة تسعين دقيقة مضغوط وفي الاخير يطلع من المجموعات ههههههههههههههههههههه

#انقذوا_الهلال_معنف_اسيا — منصور الفهيقي (@0eRjez) ٢ أبريل، ٢٠١٨

#انقذوا_الهلال_معنف_اسيا نطالب تركي آل الشيخ بإرسال نادي الهلال لمانشستر يونايتد هههههههههههههههههههههههههههههه — Mohamad Al-Otaibi (@viva1980) ٢ أبريل، ٢٠١٨

#العين_الهلال #انقذوا_الهلال_معنف_اسيا

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الدقيقة٨٣

رؤوف خليف : الهلال يلهث علشان احراز التعادل

الهلال ( يلهث ) للبحث عن التعادل!!

???????????????? — راشد (@5_rr_5) ٢ أبريل، ٢٠١٨

#انقذوا_الهلال_معنف_آسيا والله مابقى احد ماطقطق على صغير الرياض وفعلاً العالميه صعبه قويه وسلامي للنصر كبير الرياض انت العالمي فقط مهما حاولو بني طاقيه ماراح يوصلونها ???? ???? pic.twitter.com/U1QigoY7qJ — كيفي ملكي ???????? (@Abbd_77) ٢ أبريل، ٢٠١٨

#انقذوا_الهلال_معنف_اسيا امانه وش تنتظرون ؟!!!! انقذوهم قبل ل يصيبهم توحد ???????????????????????? — mera (@mera335) ٢ أبريل، ٢٠١٨

#انقذوا_الهلال_معنف_اسيا ذي صوره المعنف يجب تدخل حقوق الانسان ال الشيخ ولجانه لمساعده المعنف الزعيق ???????? pic.twitter.com/r4jEPJWJSR — عالميہ ???? (@ASB9998) ٢ أبريل، ٢٠١٨

#انقذوا_الهلال_معنف_آسيا

البلنتيات ضد الهلال امام العين اكثر من نقاطه بالمجموعة ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه ???? — راشد (@5_rr_5) ٢ أبريل، ٢٠١٨

في السنوات الأخيرة من 2014م وجاي

لايوجد نادي سعودي وصل لنصف النهائي تخيل مجرد النصف ! بعضهم صفر اسيا

ومع ذلك الامر عندهم عال العال. بينما الهلال الذي يمتلك 6 بطولات وصل النهائي مرتين ونصف النهائي مرة، ومع ذلك غضب جماهيري كبير. الحكاية انا مكاني فوق وانت بالقاع!#العين_الهلال — ماكس الهلالي (@hfc_x6) April 2, 2018

الهلال في آسيا كل سنة يطلع من دور..

مره دور الثمانيه

ومره الأربعه

ومره النهائي..

ومره المجموعات .. يغيّر الروتين علشان الجمهور ما يمل ???????????????? #العين_الهلال#انقذوا_الهلال_معنف_اسيا — ماجد العالمي ???????? (@majed9_999) ٢ أبريل، ٢٠١٨