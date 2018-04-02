سخرية واسعة من نادي الهلال “معنف آسيا”‎

سخرية واسعة من نادي الهلال “معنف آسيا”‎

المصدر: فريق التحرير

سخر عدد من جماهير الأندية السعودية من منافسهم نادي الهلال، عقب خسارته 2/1 أمام العين الإماراتي وخروجه مبكرًا من دوري أبطال آسيا.

وخسر الهلال 2/1 رغم تقدمه مبكرًا، ليودع البطولة من الدور الأول، وهو وصيف نسخة العام الماضي.

واحتسب الحكم الصيني مانينغ 3 ركلات جزاء، ليقلب العين تأخره 1/0 إلى فوز 2/1 من السويدي ماركوس بيرغ، في حين أضاع عمر عبدالرحمن (عموري) ركلة جزاء.

ودشن مغردون هاشتاج أنقذوا الهلال معنف اسيا للسخرية من خروج الفريق المبكر من دوري أبطال آسيا

 

واعتبر مغردون أن الخروج المبكر لنادي الهلال تكرارًا لفشل الزعيم في الحصول على البطولة من العام 1992.

وأشار مغردون إلى أن جماهير الهلال دائمًا ما تتغنى بفريقها بأنه الفريق السعودي الوحيد الذي يقارع الكبار في البطولة الآسيوية، لكنه دائمًا ما يفشل في إحراز اللقب.

لكن عددًا من جماهير الهلال دافعوا عن فريقهم، مؤكدين أنه الفريق الذي صعد للنهائي نسختي 2014 و2018، وأنه الفريق السعودي الوحيد الذي يصل إلى أدوار متقدمة في البطولة، رغم فشله في التتويج باللقب منذ العام 1992.

وقال المغرد محمد آل شاهر: “كل الدول تستر فضايحها إلا السعودية ، مودين الهلال آسيا”.

وقال عبدالله الثقيل: “لا تتهاونون في الموضوع لازم ننقذه من العنف إللي يتعرض له حاولوا توصلون صوته للفيفا لحمايته من التعنيف”.

وقال ثالث: “سالة عاجلة إلى هيئات حقوق الإنسان وجمعيات الرفق بالحيوان، الهلال تعرض للتنمر بشكل مستمر منذ ١٩ سنة في آسيا”.

وقال آخر: “تخيل تسدد ديونك وتتعاقد مع لاعبين وتطلع رخصة عشان نقطتين بس”.

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