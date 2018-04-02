العين يطيح بنادي الهلال مبكرًا من دوري أبطال آسيا

أطاح العين الإماراتي بمنافسه نادي الهلال السعودي من دوري أبطال آسيا مبكرًا، بعد أن ألحق به الخسارة الثالثة، في الجولة الخامسة من المجموعة الرابعة اليوم الإثنين على ملعب هزاع بن زايد.

وقلب العين تأخره 1/0 إلى فوز 2/1 من ركلتي جزاء سجلهما السويدي ماركوس بيرغ.

وتقدم الهلال مبكرًا في الدقيقة السابعة بتسديدة مهولة من ركلة حرة لعبها محمد البريك، وفشل الحارس خالد عيسى في التعامل معها.

وحصل العين على ركلة جزاء في الدقيقة 26 وتقدم النجم عمر عبدالرحمن للتسديد، لكنه سدد على يسار علي الحبسي الذي نجح في التصدي للكرة.

وقلب العين المباراة رأسًا على عقب بعد أن حصل على ركلتين جزاء أخريين سجلهما السويدي ماركوس بيرغ في الدقيقتين 40 و45+2.

ورفع الفوز رصيد العين إلى 7 نقاط في المركز الثاني بفارق نقطتين عن استقلال طهران الإيراني الذي تغلب 2/0 على الريان القطري، علمًا أن الفريق الإيرني ضمن التأهل إلى الدور المقبل.

في حين تجمد رصيد الهلال عند نقطتين فقط في ذيل الترتيب، ليتأكد خروج وصيف النسخة الماضية مبكرًا.