أهداف مباراة العين والهلال.. البريك يسجل للزعيم وبيرغ يقلب النتيجة للبنفسجي من ركلتي جزاء (فيديو)

سجل اللاعب محمد البريك أول أهداف الهلال السعودي في مباراته أمام العين الإماراتي في الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا.

وجاء هدف محمد البريك بعد مرور 7 دقائق فقط على بداية المباراة، من ركلة حرة مباشرة قوية علمًا أن المباراة تقام في الإمارات.

وتعد نتيجة اليوم حاسمة في تأهل أي من الفريقين إلى الدور المقبل، خاصة أن الهلال يملك نقطتين في ذيل الترتيب، في حين يملك العين 4 نقاط في المركز الثالث.

وسينتظر الفريقان النتيجة التي ستنتهي عليها مباراة الريان القطري والاستقلال الإيراني، لمعرفة إمكانية تأهل أي منهما للدور المقبل.

ونجح الحارس العماني علي الحبسي في التصدي لركلة جزاء سددها عمر عبدالرحمن (عموري) في الدقيقة 26 على يساره بعد تدخل من محمد جحفلي على عموري.

واحتسب الحكم ثالث ركلة جزاء للعين ضد الهلال بعد تدخل من في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول.

وتقدم ماركوس بيرغ مجددًا وسدد على يسار علي الحبسي ليعلن تقدم العين.