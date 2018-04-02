مباراة العين والهلال.. 6 مواهب ترسم ملامح كلاسيكو دوري أبطال آسيا

لا صوت يعلو فوق صوت المواجهة الكروية المثيرة التي تجمع بين العين الإماراتي وضيفه الهلال السعودي، مساء الإثنين، على ملعب “هزاع بن زايد” في الإمارات بالجولة الخامسة وقبل الأخيرة للمجموعة الرابعة بدوري أبطال آسيا.

وتبدو هذه المواجهة بمثابة صراع كروي مثير بين العديد من نجوم الساحرة المستديرة في المنطقة العربية وخاصة في زعيمي الكرة السعودية والإماراتية.

وتبقى هذه المواجهة فرصة أخيرة للعين والهلال خاصة أن الهلال يحتل المركز الأخير برصيد نقطتين بفارق نقطتين عن العين صاحب المركز الثالث.

وترصد شبكة “إرم نيوز” أبرز المواهب التي ترسم ملامح كلاسيكو الفرصة الأخيرة بين العين والهلال.. فإلى السطور القادمة:

عمر عبدالرحمن

يتصدر عمر عبدالرحمن الشهير بـ”عموري” لاعب وسط العين الإماراتي نجوم الشباك في مباراة الكلاسيكو بين العين والهلال نظرًا لموهبته العالية وقدرته على صناعة الفارق في أداء الفريق الإماراتي.

واستعاد عموري جزءًا كبيرًا من لياقته البدنية وأدائه الفني الرائع في الفترة الأخيرة وساهم في تعزيز تقدم الفريق وصدارته للدوري الإماراتي، ويأمل أن يصنع الفارق في دوري أبطال آسيا.

وسجل عمر عبدالرحمن 5 أهداف وصنع هدفين لزملائه بعد فترة من التراجع عانى منها اللاعب مؤخرًا ولكنه يظل نجم الشباك في تشكيلة العين.

أشرف بنشرقي

يبرز دور المهاجم المغربي أشرف بنشرقي في تشكيلة الهلال فهو فرس الرهان في التشكيلة الزرقاء رغم الاتقادات التي يواجهها وغياب الانسجام بينه وبين زملائه.

وشارك بنشرقي في 8 مباريات وسجل هدفين وصنع هدفًا ولكن جمهور الهلال ينتظر منه انتفاضة تعيد إليه بريقه ومستواه الذي ظهر في مباريات فريقه السابق الوداد المغربي بدوري أبطال أفريقيا.

وأكد الصحفي المصري عبدالغني عوض المتخصص بالكرة السعودية لشبكة “إرم نيوز” أن بنشرقي في ظل الغيابات المؤثرة في تشكيلة الهلال يعد فرس الرهان بالنسبة لجمهور الفريق الأزرق.

وأضاف: “بنشرقي لاعب موهوب وسريع ولكنه لم يظهر إمكانياته بعد مع الهلال بالصورة المطلوبة ومازال يفتقد التجانس”.

ماركوس بيرغ

يضع جمهور العين آماله على القدرات التهديفية التي يملكها المهاجم والهداف السويدي ماركوس بيرغ الذي يلعب دورًا محوريًا في خطط المدرب الكرواتي زوران ماميتش.

يعد بيرغ هداف العين هذا الموسم بعدما سجل 18 هدفًا خلال 23 مباراة خاضها مع الفريق وهو معدل جيد للمهاجم السويدي المخضرم صاحب الـ 31 عامًا.

ولا يقتصر دور بير عند هذا الحد ولكن يصل أيضًا لكونه ثاني أفضل صانع للهجمات في تشكيلة العين بعدما صنع 10 أهداف لزملائه.

ويرى الصحفي المصري المتخصص في الكرة الإماراتية عصام سالم في حديثه لشبكة “إرم نيوز” أن دور بيرغ يعد مهمًا للغاية في صناعة الخطورة والوصول لمرمى المنافسين في مباريات الفريق.

وأضاف: “بيرغ لاعب موهوب وهداف قدير وساهم في صناعة الفارق مع العين هذا الموسم محليًا والجميع ينتظر تألقه آسيويًا ويلعب دورًا بارزًا في تأهل العين”.

نيكولاس ميليسي

يبرز دور الأوروغوياني نيكولاس ميليسي اللاعب المتميز في وسط ملعب الهلال كحلقة ربط قوية بين خطي الوسط والهجوم وإمكانية القيام بدور صانع الألعاب أو الاختراق من الخلف.

وشارك ميليسي في 21 مباراة هذا الموسم وسجل هدفين وصنع هدفًا ويجيد ميليسي بشكل واضح دفاعيًا بخلاف الدعم والمساندة على الجانب الهجومي.

حسين الشحات

تؤكد الأرقام أهمية الدور الذي يلعبه اللاعب المصري حسين الشحات صانع الألعاب والجناح السريع في تشكيلة العين.

وشارك الشحات في 12 مباراة سجل خلالها 7 أهداف وصنع 12 هدفًا وهو أفضل صانع للأهداف في تشكيلة العين، ويعد الشحات من العناصر المزعجة لأي دفاع بتحركاته السريعة والخطيرة وتمريراته الحاسمة.

إيزيكيل سيروتي

وينتظر جمهور الهلال الكثير من الجناح الأرجنتيني إيزيكيل سيروتي المنضم لصفوف الفريق في شهر يناير الماضي.

ولم يقدم سيروتي العرض المنتظر منذ انضمامه للهلال وعانى من عدم التأقلم مع زملائه وكان بعيدًا عن مستواه، فخلال 10 مباريات شارك بها سيروتي سجل هدفًا وصنع هدفين وهو معدل ضعيف.