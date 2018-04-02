مباراة العين والهلال.. من يكسب صراع “الزعامة” زوران أم براون؟

تتجه الأنظار، مساء اليوم الاثنين، إلى ملعب “هزاع بن زايد” لمتابعة اللقاء المرتقب بين العين الإماراتي وضيفه نادي الهلال السعودي في الجولة الخامسة وقبل الأخيرة للمجموعة الرابعة بدوري أبطال آسيا.

ويبدو اللقاء بمثابة فرصة أخيرة لزعيمي الكرة السعودية والإماراتية، خاصة أن العين يحتل المركز الثالث برصيد 4 نقاط بفارق نقطتين عن الاستقلال الإيراني والريان القطري صاحبي المركزين الأول والثاني واللذين يتقابلان اليوم، بينما يحتل الهلال المركز الأخير برصيد نقطتين فقط.

ويحمل اللقاء مواجهة خاصة خارج الخطوط بين المدرب الكرواتي زوران ماميتش المدير الفني للعين والمدرب الأرجنتيني خوان براون، المدير الفني للهلال.

وترصد “إرم نيوز” في التقرير التالي أبرز ملامح المواجهة التكتيكية بين زوران وبراون.

مهمة زوران

يدرك المدرب زوران أن مهمته في غاية الصعوبة من أجل إنعاش آمال العين في التأهل من خلال الفوز على حساب الهلال.

وكانت نبرة زوران حاسمة بأنه يبحث عن التأهل، قائلاً: “هدف الفريقين يكمن في تحقيق الفوز لعبور مرحلة المجموعات، وندرك جيدًا أن المنافس قوي ونحن نحترم طموحاته، ولكن فريقي يعيش أفضل حالاته وفي أفضل درجات الجاهزية لتحقيق نتيجة تسعد جماهير النادي والإدارة وتتسق مع طموحاتنا الشخصية”.

وأضاف: “نحن مطالبون بإظهار أفضل ما لدينا ونضاعف من جهودنا من أجل تحقيق أهدافنا وفترة التوقف كانت إيجابية بالنسبة للعين، ونحن فخورون بأن الفريق يضم عددًا كبيرًا من لاعبي كرة القدم الدوليين، والحقيقة الظروف تبدو متشابهة بين الفريقين لأن الهلال كذلك افتقد إلى جهود لاعبيه الدوليين في نفس المرحلة”.

براون.. والاختبار الصعب

يخوض براون اختبارًا صعبًا بالنسبة له ولفريقه الهلال خاصة أن الفريق الأزرق لا بديل أمامه سوى الفوز من أجل إنعاش آماله.

ويراهن براون على خبرات لاعبيه وروحهم القتالية وغيرتهم على ناديهم من أجل الابتعاد عن خطر الخروج المبكر رغم أن المهمة تبدو صعبة.

وحاول براون رفع الروح المعنوية للاعبيه قبل موقعة العين، قائلاً: “فريقنا جاهز فنيًا وبدنيًا وهدفنا الحصول على الثلاث نقاط، سيلعب فقط اللاعب الجاهز من الناحية البدنية والفنية فقط في المباريات المقبلة للفريق”.

وأضاف: “فترة التوقف الدولي كانت مفيدة لنا كفريق من أجل العمل بالشكل المطلوب، وتدارك بعض الأخطاء، ونحن على ثقة كاملة في اللاعبين بتحقيق نتيجة إيجابية في المباراة”.

عموري وبيرغ وسرعات العين

يعول العين على قدرات مميزة لهجومه وسرعات لاعبيه وخاصة الرباعي الموهوب في طريقة زوران 4-2-3-1 التي ترتكز على موهبة عمر عبد الرحمن “عموري” في توزيع الكرة وصناعة الخطورة بلمساته السحرية.

ويعتمد العين على سرعة الجناحين حسين الشحات اللاعب المصري والبرازيلي كايو بجانب قدرات الهداف السويدي ماركوس بيرغ في خط الهجوم.

يدرك زوران أن العين يعاني على الصعيد الدفاعي مع ضعف المردود في وسط الملعب لقلة دعم لاعب الوسط أحمد برمان على الجانب الدفاعي.

وقال طارق العشري، مدرب الشعب الإماراتي الأسبق، لـ”إرم نيوز”، إن العين فريق يملك أنيابًا هجومية وسرعات كبيرة في خط الهجوم مع خبرات ماركوس بيرغ أحد أفضل المهاجمين في المنطقة العربية.

وأضاف: “في هذه المواجهات الكبيرة يحتاج العين للتوازن بين الدفاع والهجوم والتركيز لعدم ترك مساحات، خاصة أن الهلال فريق كبير وله قدرات هجومية خاصة المغربي أشرف بن شرقي”.

بنشرقي سلاح الهلال الأخطر

يعتمد براون في تشكيلته المتوقعة لمباراة العين على قدرات المهاجم المغربي أشرف بنشرقي المنضم للهلال في شهر يناير الماضي وهو أخطر الأوراق الهجومية.

ويعاني الهلال عدة غيابات مؤثرة على رأسها نواف العابد والحارس عبد الله المعيوف بجانب حسن كادش وماجد النجراني للإصابة.

ويعول براون على دعم المهاجم الأرجنتيني إيزيكيل سيروتي بجانب بنشرقي خلف المهاجم مجاهد المنيع الحل الذي يعتمد عليه المدرب الأرجنتيني لقيادة الهجوم.

ويبدو محمد الشلهوب أحد الأوراق صاحبة الخبرات التي يعول عليها الهلال مع دعم ثنائي الارتكاز عبد الملك الخيبري والأوروغوياني نيكولاس ميليسي.. ويراهن براون على الرباعي الدفاعي ياسر الشهراني وعلي آل بليهي ومحمد جحفلي ومحمد البريك مع خبرة الحارس العماني علي الحبسي.

وأكد طارق يحيى، مدرب هجر السعودي الأسبق، لـ”إرم نيوز”، أن الهلال ما زال يملك الفرصة للتأهل وبالتالي سيبذل لاعبوه قصارى جهدهم من أجل الفوز والحفاظ على فرص الصعود.

وأضاف: “بن شرقي مهاجم ممتاز تابعناه في دوري أبطال أفريقيا مع الوداد المغربي العام الماضي ولكنه لم ينسجم بعد مع الهلال والكرة السعودية والشلهوب لاعب موهوب ولكنه يفتقد اللياقة البدنية وأعتقد أن الهلال سيلعب لحصد الفوز وسيقدم مباراة قوية هجومياً”.