مدرب نادي الهلال السعودي: لا بديل عن الفوز على العين

أكد الأرجنتيني خوان براون مدرب نادي الهلال السعودي، على أهمية تحقيق الفوز في مباراته اليوم الإثنين أمام العين الإماراتي، في الجولة الخامسة بدور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

وقال براون خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده في قاعة إستاد خليفة بن زايد، للحديث عن مواجهة الغد أمام مضيفه العين إن “الآمال مازالت قائمة للتأهل للجولة المقبلة من بطولة دوري أبطال آسيا”.

وأضاف: “سنقاتل حتى آخر فرصة لنا في البطولة للوصول إلى الدور المقبل”.

وأكد براون على جاهزية الفريق فنياً وذهنياً لخوض مواجهة الغد وحصد النقاط الثلاث، مشيراً إلى أن اللاعب الجاهز فنياً وبدنياً سيشارك في أي لقاء قادم للفريق.

وعن استغلال الفريق لفترة التوقف، أجاب براون: “فترة التوقف كانت مفيدة جداً لنا كفريق للعمل بالشكل المطلوب، وتدارك بعض الأخطاء التي وقعنا فيها”.

من جانبه، شدّد لاعب الهلال، محمد الشلهوب، على قوة المنافسة بين فريقه والعين في جميع لقاءاتهم السابقة، مؤكداً أنهم سيعملون كلاعبين على تحقيق المستوى والنتيجة المأمولة في لقاء الغد.

وأضاف: “أي لاعب يلعب في فريق كبير كالهلال عليه تحمّل المسؤولية في أي وقت”.