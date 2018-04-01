موعد مباراة الهلال والعين في دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة

وصلت بعثة فريق الهلال الأول لكرة القدم بنادي الهلال إلى مدينة “العين الإماراتية”؛ برئاسة نواف بن سعد رئيس مجلس إدارة النادي؛ استعدادًا لملاقاة مضيفه العين الإماراتي في الجولة الخامسة من مباريات دوري أبطال آسيا.

وكان في استقبال بعثة الهلال نائب رئيس مجلس إدارة نادي العين أحمد المزروعي، والمنسق العام لإدارة كرة القدم بالنادي الأستاذ فهد المديد.

وسيؤدي الهلال مساء اليوم مرانًا مغلقًا على ملعب هزاع بن زايد، فيما يعقد مدير الجهاز الفني الأرجنتيني خوان براون، وأحد اللاعبين مؤتمرًا صحافيًا عند الساعة الـ 04:45 من مساء اليوم الأحد في استاد خليفة بن زايد، على أن يسبقه الاجتماع الفني للمباراة.

وتنطلق المباراة عند الساعة الـ06:30 -بتوقيت مكة المكرمة- من مساء الإثنين الـ2 من أبريل، على استاد هزاع بن زايد، ضمن لقاءات الجولة الخامسة من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم لعام 2018 وتبث على قنوات beINsports.

ويعاني الفريقان من وضعية صعبة للغاية في المجموعة، حيث تعتبر تلك المباراة بمثابة الفرصة الأخيرة لهما.