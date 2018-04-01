نائب رئيس نادي النصر السعودي يكشف أبرز إيجابيات عودة كارينيو لقيادة الفريق (فيديو)

عدد سلمان المالك، نائب رئيس نادي النصر السعودي، المميزات التي سيجنيها “العالمي” بعد التعاقد مع المدرب كارينيو للعودة لقيادة الفريق، مشددًا على أنه اجتمع مع سعود آل سويلم، رئيس النادي وتناقشا حول اسم الجهاز الفني للفريق في الموسم المقبل، واتَّفقا على اختيار كارينيو من بين أسماء عدة.

وقال المالك في تصريحات تلفزيونية، مساء السبت: “المدرب يصل خلال الأيام المقبلة لبحث الاستعدادات وعمل برنامج الموسم المقبل وبحث ملفات اللاعبين والاستقطابات الجديدة، العمل يسير بشكل دقيق جدًا، وحتى النواحي بعيدًا عن كرة القدم وكل يسير بشكل مدروس”.

وأوضح المالك أن وجود آل سويلم في رئاسة النادي إضافة كبيرة، وأشار إلى أن المناصب لا تهمه، سواء منصب النائب، أو الرئيس، لأنه جاء لخدمة الكيان فقط.

وأضاف: “المهم تخدم ناديك وأنا خدمته في مراحل كثيرة وأنا نصراوي قبل أن أكلف كرئيس ونائب رئيس سأدعم النادي، وأعد الجماهير بأنه سيكون هناك مستقبل مشرق لنادي النصر”.

وعن أسباب التعاقد مع كارينيو، كشف: “حسبنا الأمر بشكل مختلف وكل ملف فيه إيجابيات وسلبيات، وبالنسبة للإيجابيات كارينيو يعرف لاعبي النصر والدوري السعودي ولاعبي المنطقة في حال لعبنا بدوري آسيا الموسم المقبل ومتأقلم في البلد لديه محبة من اللاعبين والجمهور وحقق مع النصر نتائج ممتازة وهذا يقطع 50% من مشوار المدرب في بداية عمله، هو ليس فقط مدربًا نفسيًا ممكن يحقق بطولة في وقت قصير ولكن عمله الفني جيد، لو تحضر أفضل معد نفسي دون تكتيك فني لن ينجح”.

وأردف: “فكرنا كثيرًا مع آل سعود، وقابلنا أكثر من مدرب وتناقشنا ولكن لما وضعنا الأمور في ميزان وجدنا هناك مزايا كثيرة عند كارينيو، قد تسهل مهمة نجاحه وهو أيضًا شعورنا برغبته الكبيرة في تولي النادي مرة أخرى، تناقشنا في مساعدين ونظرته وتحليل واسع قبل اتخاذ القرار، ومستحقاته السابقة اتفقنا على جدولتها ومساعدينه اللي كانوا معه، وبهذه الطريقة أكثر من 6 قضايا تم حلها في الفترة السابقة المتعلقة بالمدرب ومساعديه”.

وشدد: “كل الأخبار عن تعاقدات جديدة أو رحيل أجانب الفريق كلها عارية من الصحة، سنسمع رأي المدرب بشكل كامل ونلبي أقصى ما نستطيع في الجوانب التعاقدية والمالية، وسنبذل قصارى جهدنا لإعداد فريق يخدم المدرب الفترة المقبلة”.

وعن أزمة اللاعب محمد السهلاوي الأخيرة، أشار المالك: “السهلاوي لاعب كبير ونجم وخدم الرياضة السعودية والمنتخب قد لا يكون في كامل جاهزيته وإرساله لفترة إعداد في مانشستر يوناتيد قد تكون لاسترجاع الجزء الغائب عنه وسيعود أفصل من السابق وهو لاعب كبير وحتى لو خفت ضوؤه في مرحلة معينة لكنه سينهض من جديد”.