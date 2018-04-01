أشرف بن شرقي قد يحل أزمة الهجوم في مباراة الهلال والعين بدوري أبطال آسيا

سيلجأ الأرجنتيني خوان براون، مدرب نادي الهلال السعودي، إلى الاستعانة بخدمات المغربي أشرف بن شرقي في مركز الهجوم، لحل أزمة “الزعيم”، الذي يواجه مضيفه العين الإماراتي، مساء غدا الاثنين، ضمن الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة “الرياضية”، فيعاني الفريق من أزمة حقيقية تتمثل بغياب العنصر الهجومي في لقاء غدٍ بعد إصابة مختار فلاته التي تعرض لها مؤخرًا، ما يعني غيابه عن المباراة، وعدم تعافي البرازيلي كارلوس إدواردو نهائيا، إلى جانب استبعاد مجاهد المنيع، ووجود ياسر القحطاني ضمن قائمة البدلاء، إضافة إلى عدم قيد الثنائي الأجنبي عمر خربين وريفاس ضمن القائمة الآسيوية.

يذكر أن الهلال لم يحقق الفوز في أي مباراة له بالبطولة حتى الآن، حيث خسر أمام استقلال طهران الإيراني والريان القطري، الذي تعادل معه في مباراة أخرى وتعادل أمام العين الإماراتي أيضًا.

الفريق الإيراني يحتل صدارة المجموعة برصيد ست نقاط متساويًا مع الريان، فيما يأتي العين ثالثًا برصيد أربع نقاط.

كما أشارت الصحيفة إلى أنه وفقًا لمصادر خاصة فإن براون سيعتمد بشكل أساسي على فهد الرشيدي، لاعب الوسط الصاعد، أمام العين أساسيًا لأول مرة في البطولة الآسيوية.

لاعب الوسط ظهر ثلاث مرات بالموسم الجاري مع الهلال، جميعهم بالدوري السعودي أمام الرائد والباطن والفيصلي، وحقق الزعيم الفوز بهم جميعا، وتمكن من صناعة هدف وحيد، لكنه لم يشارك في دوري الأبطال.

ووصلت بعثة الهلال إلى العين في وقت متأخر من ليل أمس برئاسة الأمير نواف بن سعد، حيث انضم الثلاثي عبدالله المعيوف بعد غياب بسبب الإصابة ومهند فلاته وفهد الرشيدي.

وسيجري الفريق مرانه اليوم في ملعب هزاع بن زايد فيما سيعقد مدربا الفريقين خوان براون وزوران مؤتمرًا صحفيًا ظهر اليوم للحديث عن استعدادات الفريقين للقاء الآسيوي.

وكان الفريق الهلالي قد أدى مساء أمس تدريبه الرئيس استعدادًا للقاء، وتركّزت الحصة التدريبية على النواحي التكتيكية المتنوّعة إلى جانب مناورة على كامل مساحة الملعب.