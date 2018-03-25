نادي الهلال السعودي يسعى لتحصين نواف العابد قبل دخوله الفترة الحرة

يسعى نادي الهلال السعودي لحماية لاعبه، نواف العابد، من أطماع الأندية الأخرى، وتجديد تعاقده سريعًا قبل دخوله الفترة الحرة، في شهر أبريل المقبل، إذ يحق له حينها التفاوض والرحيل لأي ناد آخر.

ووفقا لما ذكرته صحيفة “عكاظ”، اليوم الأحد، فمن المتوقع أن تقدم إدارة الأمير نواف بن سعد عرضًا للعابد مقابل تجديد تعاقده مع النادي في السنوات المقبلة عقب نهاية الموسم الحالي.

وتهدف إدارة الزعيم للمحافظة على مكتسبات النادي وعدم التفريط في نجمها الدولي الذي يعتبر من ركائز المنتخب السعودي والهلال، وينتظر اللاعب أيضًا تسلم مستحقاته المتأخرة لدى النادي، ومن ثم النظر في العرض الجديد الذي ستقدمه الإدارة الهلالية.

وسيكون العابد محط أنظار العديد من الأندية الخارجية والمحلية، حال انتهاء عقده مع ناديه، إذ تطمح إدارة النادي إلى تجديد عقده قبل مشاركته مع المنتخب السعودي في كأس العالم روسيا 2018.

يذكر أن نواف العابد وقع عقدًا مع إدارة الأمير عبدالرحمن بن مساعد في جدة منتصف العام 2013 لمدة 5 مواسم، بعد مفاوضات طويلة، ونجح اللاعب في الحصول على القيمة المالية المناسبة له في ذلك العقد الذي سينتهي أواخر العام الحالي.