مباراة الأهلي والغرافة.. مهدي تاريمي يهدر أغرب انفراد للفريق القطري (فيديو)

مباراة الأهلي والغرافة.. مهدي تاريمي يهدر أغرب انفراد للفريق القطري (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

أهدر سلمان المؤشر، لاعب النادي الأهلي السعودي، هدفًا محققًا مع انطلاق مباراة فريقه في مواجهة الغرافة القطري، مساء الثلاثاء، بدوري أبطال آسيا.

كما منعت العارضة هدفًا أول للغرافة بعدما صدّت كرة كانت في طريقها للشباك قبل أن يشتتها الدفاع.

ويتصدر الأهلي المجموعة الأولى بسبع نقاط من ثلاث مباريات، متقدمًا بثلاث نقاط عن الغرافة، والجزيرة الإماراتي، وبست نقاط عن تراكتور سازي الإيراني متذيل الترتيب.

وقبل مباراة الأهلي ضد الغرافة اليوم، يحتل الفريق القطري المركز الثالث في المجموعة الأولى ببطولة دوري أبطال آسيا 2018 برصيد 4 نقاط، جمعها من الفوز على تراكتور سازي الإيراني، والخسارة من الجزيرة الإماراتي، والتعادل مع الراقي.

كما تفنن مهدي تاريمي لاعب الغرافة، في إهدار هدف محقق بغرابة شديدة في الدقيقة 17، إثر انفراده تمامًا حيث كان المرمى خاليًا من حارسه، لكنه صوبها بجوار العارضة.

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