الأهلي والغرافة.. ماذا يدور في عقل ريبروف وبولنت قبل المواجهة بدوري أبطال آسيا؟

يخوض النادي الأهلي السعودي مواجهة صعبة أمام الغرافة القطري، مساء الثلاثاء، على ملعب “الجوهرة المشعة” في الجولة الرابعة للمجموعة الأولى بدوري أبطال آسيا.

يحتل الأهلي صدارة الترتيب برصيد 7 نقاط بقيادة المدرب الأوكراني سيرجي ريبروف ويحتل الغرافة المركز الثالث برصيد 4 نقاط بقيادة المدرب التركي بولنت آلارجون.

وترصد “إرم نيوز” في التقرير التالي أبرز ملامح مباراة الأهلي والغرافة

صدام الصدارة

يسعى كل فريق لحصد الفوز من أجل الاقتراب من التأهل لدور الثمانية.

ويبقى الأهلي بحاجة للفوز من أجل صدارة الترتيب، خاصة أن الغرافة يسعى لحصد الفوز للحفاظ على فرص التأهل

معركة تكتيكية

تبدو المواجهة تكتيكية بين ريبروف وبولنت، خاصة وسط الملعب في ظل اعتماد الأهلي على مثلث قوي دفاعي في وسط الملعب بوجود تيسير الجاسم بجانب اللاعب وليد باخشوين الذي يقدم مردودًا كبيرًا في وسط الملعب بجانب عبد الفتاح عسيري، صانع الألعاب، اللاعب المميز.

ويعتمد ريبروف على الثنائي يوانيس فيتفاديزيس عسيري وحسين المقهوي من أجل تمويل صناعة اللعب مع تألق عسيري.

ويعتمد الغرافة على الثلاثي أحمد علاء الدين بجانب عاصم ماديبو وعثمان البهري بجانب دور الهولندي ويسلي شنايدر كصانع ألعاب.

فيتفازيديس ضد طارمي

يعول الأهلي على قدرات اليوناني فيتفايدزيس الذي يعيش حالة من التألق اللافت، ويعد هداف الفريق برصيد 11 هدفًا، بينما يعتمد الغرافة على هدافه الإيراني مهدي طارمي الذي يقدم مستويات متميزة ويظهر بصورة طيبة مع الغرافة.

أخطاء الدفاع

يراهن الأهلي على خبرات مدافعيه بوجود الأسترالي مارك ميليغان ومعتز هوساوي قلب الدفاع وسعيد المولد ومنصور الحربي.

ويخشى جمهور الأهلي وجود أخطاء دفاعية، ويسعى الأهلي لتجنب اهتزاز شباكه بالضغط العالي على حامل الكرة، وهو ما أكده عادل عبد الرحمن مدرب الشباب السعودي الأسبق لـ”إرم نيوز”، موضحًا أن الأهلي يحتاج للضغط على مفاتيح لعب الغرافة خاصة شنايدر وطارمي.

وأشار إلى أن دفاع الغرافة مهزوز ولا يقدم مستويات مميزة ويمثل عقبة في طريق الفريق القطري الذي يملك هجومًا جيدًا.