سامي الجابر يعلّق على خسارة نادي الهلال أمام الريان (صورة)

علّق سامي الجابر، اللاعب والمدرب السابق لنادي الهلال السعودي، على خسارة الفريق أمام الريان القطري، اليوم الإثنين، في إطار مباريات الجولة الرابعة من المجموعة الرابعة في دوري أبطال آسيا.

وسقط الهلال وصيف النسخة الماضية بنتيجة 2/1 أمام الريان، ليحصل على نقطة وحيدة أمام الفريق القطري في المباراتين، بعدما تعادلا 1/1 في مباراة الذهاب بالرياض.

وكتب سامي الجابر على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “الهلال لا يصنع الفرح لعشاقه فقط، بل يهدي كارهيه أحيانًا قليلًا من الفرح”.

وتابع الجابر (44 عامًا): “نفرح كثيرًا ويفرحون قليلًا، الزعيم مصدر فرح وفخر”.

ويقبع الهلال في المركز الأخير في المجموعة الرابعة، بعدما حقق تعادلين وتلقى خسارتين، في حين يملك المتصدر (الاستقلال الإيراني) 8 نقاط.

وشنّت جماهير الهلال هجومًا قويًا على إدارة الزعيم ولاعبي الفريق، حيث طالبوا برحيل الإدارة.

وقال الإعلامي سامي اليوسف: “رسالة لرئيس ولاعبي الهلال، احفظوا ماء وجوهكم أمام جماهيركم بلقب الدوري، فإن لم تفعلوا فالرحيل للأول والغربلة للآخرين هي الحل الأخير”.

أما الإعلامي وليد الفراج فقال: “الروح القتالية والعطاء من “قلب” لا يصنعها داخل الملعب لا مدرب ولا رئيس”.

وأشارت تقارير قبل أيام إلى أن الجابر قد يتولى تدريب الهلال، بعد أن قررت إدارة الفريق إقالة المدرب الأرجنتيني رامون دياز، وتعيين مواطنه خوان براون بشكل مؤقت.

يشار إلى أن الهلال يتصدر جدول ترتيب الدوري السعودي بفارق نقطة وحيدة عن الأهلي، قبل 3 جولات على خط النهاية، على أن يلتقيا في أبريل القادم في الجولة قبل الأخيرة.

الهلال لا يصنع الفرح لعشاقه فقط بل يهدي كارهيه احياناً قليلاً من الفرح نفرح كثيراً و يفرحون قليلاً الزعيم مصدر فرح و فخر ???? — سامي الجابر (@SamiAlJaber) ١٢ مارس، ٢٠١٨

الروح القتالية والعطاء من “قلب” لا يصنعها داخل الملعب لا مدرب ولا رئيس .#الريان_الهلال — وليد_الفراج# (@waleedalfarraj) ١٢ مارس، ٢٠١٨

خروج متوقع للهلال من الآسيوية ، ولا اعلم مدى قدرة الفريق في الدفاع عن لقب الدوري ، الهلال يحتاج خطة تحديث في عناصرة ، المشكلة ليست من الان ولا من دياز ، ان مايحدث في النصر والأهلي وربما الاتحاد يهدد استمرار الهلال كأحد كبار كرة القدم السعودية في الموسم المقبل .#الريان_الهلال — وليد_الفراج# (@waleedalfarraj) ١٢ مارس، ٢٠١٨