مباراة الهلال والريان.. سخرية من ياسر القحطاني بسبب هذه اللقطة (فيديو)

سخر عدد من متابعي مباراة الهلال السعودي والريان القطري، في المباراة التي جمعتهما، اليوم الإثنين، لحساب الجولة الرابعة من المجموعة الرابعة في دوري أبطال آسيا، من اللاعب ياسر القحطاني.

فقد مرر أحد لاعبي الهلال الكرة طولية إلى القحطاني بالقرب من مرمى الريان، وحاول اللاعب المخضرم السيطرة على الكرة وتمريرها بطريقة بهلوانية، لكن اللاعب فشل، لتذهب سهلة إلى حارس الريان.

وقبل أسابيع انقسم جمهور الهلال، على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، بعدما تم تدشين وسم ضد اللاعب ياسر القحطاني، باسم “#اعتزل_يا_y20_ياعاله”.

ودخل الهاشتاغ ضمن قائمة الموضوع الأكثر تداولًا وجدولًا على موقع التدوينات المصغرة، حيث أعربت الجماهير عن غضبها من القحطاني، إثر ضياع ركلة جزاء كانت كفيلة بتقدم الفريق على حساب منافسه الشباب، في قمة مباريات الجولة الـ 22 من منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

ودافعت فئة أخرى عن اللاعب، مؤكدة أنه يبقى قيمة كبيرة للنادي، وكل لاعب معرض لمثل هذا الموقف.

وانتهت المباراة بخسارة الهلال 2/1، ويقبع وصيف النسخة الماضية في المركز الأخير في مجموعته، بعدما حصد نقطتين فقط من 4 مباريات.