نادي الهلال يسقط أمام الريان في دوري أبطال آسيا

أسقط الريان القطري منافسه نادي الهلال السعودي بنتيجة 2/1، في إطار الجولة الرابعة من المجموعة الرابعة في دوري أبطال آسيا، اليوم الإثنين.

تقدم الريان في الدقيقة 44 من ركلة جزاء سددها عبدالرزاق حمدالله على يسار الحارس العُماني علي الحبسي.

وعزز رودريغو ثاباتا تقدم الريان في الدقيقة 66 بعد هجمة مرتدة للفريق القطري، تلاعب خلالها بمدافعي الهلال قبل أن تصل الكرة إلى ثاباتا الذي سدد على يسار الحبسي، وسجل ياسر القحطاني هدف الهلال الوحيد في الدقيقة 89 من ركلة جزاء.

ورفع الفوز رصيد الريان إلى 6 نقاط في المركز الثاني، بفارق نقطتين عن الاستقلال الإيراني، الذي يتفوق على العين الإماراتي في الوقت الحالي، في حين تجمد رصيد الهلال عند نقطتين في المركز الأخير.

يشار إلى أن الهلال هو وصيف النسخة الأخيرة، بعد أن خسر أمام أوراوا الياباني.