نادي العين يعود بتعادل من الاستقلال الإيراني في دوري أبطال آسيا

خرج نادي العين الإماراتي بتعادل 1/1 مع مضيفه الاستقلال الإيراني، في إطار مباريات الجولة الرابعة من المجموعة الرابعة في دوري أبطال آسيا، اليوم الإثنين.

تقدم اللاعب السنغالي مامي تيام للاستقلال في الدقيقة 42 من نقطة الجزاء، في حين عدّل الياباني تسوكاسا شيوتاني النتيجة للعين في الدقيقة 78، بعدما سدد كرة رائعة على المرمى من مشارف منطقة الجزاء.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بالتعادل 2/2 في الإمارات قبل أسبوع.

ورفع التعادل رصيد العين إلى 4 نقاط، لكنه ظل في المركز الثالث، في حين يملك الاستقلال 6 نقاط في صدارة الترتيب مع الريان القطري، الذي تغلب على الهلال السعودي بنتيجة 2/1.

وتتبقى للعين مباراتان أمام الريان القطري والهلال السعودي.