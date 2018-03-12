أهداف مباراة العين والاستقلال.. الفريق الإيراني يتقدم من ركلة جزاء وتعادل رائع من شيوتاني (فيديو)

افتتح الاستقلال الإيراني التسجيل في المباراة التي تجمعه بنادي العين الإماراتي، في الجولة الرابعة من المجموعة الرابعة من دوري أبطال آسيا.

واحتسب الحكم ركلة جزاء على العين في الدقيقة 40، بعد اعتراض من إسماعيل أحمد للاعب الاستقلال فارشيد إسماعيل، وتقدم اللاعب السنغالي مامي تيام، حيث سدد على يمين خالد عيسى حارس العين، ليعلن الهدف الأول في الدقيقة 41 من الشوط الأول.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بتعادل الفريقين 2/2 على استاد هزاع بن زايد بنادي العين.

وقبل المباراة كان العين في المركز الثالث برصيد 3 نقاط، من 3 تعادلات، ومع تقدم الريان القطري على الهلال السعودي يبقى العين ثالثًا والاستقلال أولًا بـ 8 نقاط.

وعدّل الياباني تسوكاسا شيوتاني النتيجة للعين في الدقيقة 78، بعدما سدد كرة رائعة على المرمى من مشارف منطة الجزاء.