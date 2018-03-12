قبل مباراة العين والاستقلال.. مشجع إيراني يحرق شعار “الزعيم” وسط غضب جماهيري (فيديو)

تداول جمهور نادي العين الإماراتي بغضب شديد فيديو لأحد مشجعي نادي الاستقلال الإيراني يقوم بحرق شعار الزعيم، قبل المواجهة المرتقبة بين الفريقين، مساء اليوم الإثنين، على ملعب آزادي في العاصمة الإيرانية طهران ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات لحساب المجموعة الرابعة بدوري أبطال آسيا.

ويظهر في الفيديو شاب ويحمل ورقة مطبوع عليها شعار نادي العين ويقوم بإشعالها وسط فرحة شديدة، وتناقل الجمهور الإماراتي الفيديو مشددين على خشيتهم من حدوث أعمال شغب للاعبين خلال المباراة.

ويدخل الزعيم العيناوي لقاء اليوم وهو في المركز الثالث بالمجموعة برصيد 3 نقاط من ثلاث تعادلات أمام الهلال السعودي بدون أهداف، والريان القطري 1/1 ، والاستقلال الإيراني 2/2، أما الاستقلال فيخوض اللقاء وهو في المركز الأول برصيد 4 نقاط من فوز وحيد على الهلال السعودي 1/0، والتعادل مع الريان 2/2، والعين 2/2.

مشجع ايراني يحرق شعار نادي العين قبل مواجهة الاستقلال اليوم.

– راح نحرق قلبك في الملعب “بأذن الله” pic.twitter.com/JzCdymVowe — UAE News Sport (@action_news) March 12, 2018

ويعتبر اللقاء منعطفًا مهمًا جدًا للزعيم الذي يحتاج إلى تحقيق الفوز على أرض ضيفه ووسط الجماهير المتعصبة جدًا لفريقها، ويعوّل العين على تفوقه التاريخي على الاستقلال في تحقيق نتيجة إيجابية تعزز من ترتيبه في المجموعة.

وكان الإعلام الإيراني شحن لاعبي الاستقلال، والتي بدأها بالشحن الزائد، ومطالبته بتحويل ملعب المباراة لكتلة من النار، وبعد تحذيرات الاتحاد الآسيوي، بدأ في اعتماد لغتي التوسل والتحذير، للابتعاد عن شغب الملاعب، فضلًا عن الضغوط التي يضعها على عاتقه من أجل رد الدين للعين أو الانتقام، كما حملت عناوين الصحف الإيرانية والحسابات الرسمية للنادي على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب الهزيمة المذلة التي تعرض لها في استاد هزاع بن زايد الموسم الماضي.

“الآسيوي” يعين مسؤولًا أمنيًا

وعين الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، يوم أمس، السوري مازن داخوري، للقيام بمهمة المسؤول الأمني، في مباراة استقلال طهران والعين، وذلك في أعقاب التحذيرات شديدة اللهجة التي وجهها لاتحاد الكرة الإيراني.

وكان الاتحاد الآسيوي قد أسند مهمة إدارة المباراة إلى طاقم تحكيم من هونغ كونغ، بقيادة ليو كيه ووك مان “حكم الساحة”، يعاونه على الخطوط فوك بونغ شينغ “الحكم المساعد الأول”، ولاو مينغ ليونغ “الحكم المساعد الثاني”، إضافة إلى اللبناني محسن عبدو يحيى حكمًا رابعًا.

كما كلف الاتحاد الآسيوي، محمد سيف الدين بن أبوبكر الماليزي الجنسية، بمهمة مراقب المباراة، والصيني ليو تيجون بمهمة مراقبة الحكام.