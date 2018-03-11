ناديا العين والهلال يسعيان لأول فوز في دوري أبطال آسيا

يعاني الهلال حامل لقب ومتصدر الدوري السعودي على الصعيدين المحلي والآسيوي؛ لذلك سيخوض مباراته أمام الريان في الدوحة، غدًا الإثنين، ضمن الجولة الرابعة لدور المجموعات في دوري أبطال آسيا لكرة القدم؛ من أجل “صحوة في الوقت المناسب” لإنقاذ موسمه.

وكان التراجع الآسيوي تحديدًا سببًا في إقالة الأرجنتيني رامون دياز من تدريب بطل آسيا مرتين، إذ أُقيل بعد ساعات قليلة من الخسارة 1/1 أمام الاستقلال الإيراني في الجولة الثانية، الشهر الماضي، لكن الفريق تعادل على أرضه 1/1 مع الريان، الأسبوع الماضي، بقيادة أرجنتيني آخر هو خوان براون.

وتأتي هذه المواجهة بعد 3 أيام فقط من سقوط الهلال محليًا بالخسارة 2/1 أمام مضيفه الاتفاق، بينما تغلب الأهلي منافسه المباشر على القادسية 1/0؛ ليتقلص الفارق في الصدارة إلى نقطة واحدة قبل 3 جولات على النهاية.

لذلك يخشى براون من إرهاق لاعبيه جراء توالي المباريات قائلًا في مؤتمر صحفي، اليوم الأحد: “نواجه ضغطًا للمباريات وسنسعى جاهدين للفوز غدًا. مباراة الدوحة مختلفة تمامًا عن السابقة في الرياض”.

“الريان سيلعب بأسلوب مختلف عما كان عليه في الرياض. نتيجة مواجهة الغد ستحدد ملامح المجموعة التي يمكن لأي من فرقها التأهل للدور التالي؛ نظرًا للفارق القليل في النقاط. اللاعبون جاهزون للمواجهة وسأختار التشكيلة الأنسب بعد مران اليوم”.

وعجز الهلال وصيف البطل عن تحقيق أي انتصار في 3 جولات بدور المجموعات؛ ليتذيل المجموعة الرابعة بنقطتين فقط، لكنه يتأخر بنقطة واحدة عن الريان صاحب المركز الثاني.

ويتصدر الاستقلال المجموعة بخمس نقاط بعد تعادله 2/2 مع العين الإماراتي صاحب 3 نقاط في المركز الثالث.

وفي الوقت نفسه، لا يبدو الريان أفضل حالًا، حيث خسر في مباراتين متتاليتين بالدوري المحلي 6/1 أمام الغرافة ثم 3/1 من العربي، بينما فشل في تحقيق أي انتصار في دور المجموعات حتى الآن واكتفى بـ 3 تعادلات.

ويعتقد الدنمركي مايكل لاودروب مدرب الريان أن فريقه قادر على هزيمة الهلال قائلًا: “اللاعبون لديهم رغبة قوية لتقديم الأفضل. واجهنا الهلال الذي خاض نهائي العام الماضي، وأظهرنا أننا قادرون على تجاوزه”.

“سنلعب من أجل الفوز فقط. أتوقع حسم بطاقتي التأهل للدور التالي في النهاية؛ نظرًا لتقارب المستويات”.

وسيلعب العين المنتشي محليًا مع الاستقلال في طهران، في محاولة لتعويض تعادله 2/2 في الإمارات، الأسبوع الماضي.

الدحيل لحسم التأهل

وسيسعى الدحيل المتوَّج بالدوري القطري للمرة الثانية على التوالي مؤخرًا لحسم تأهله للدور التالي عندما يلعب مع لوكوموتيف الأوزبكي في طشقند.

وجمع الدحيل 9 نقاط من 3 مباريات، وسبق له الفوز على لوكوموتيف 3/2 في الدوحة الجولة الماضية، وأي نتيجة باستثناء الخسارة تؤهله مباشرة عن المجموعة الثانية.

ويلتقي زوب آهان مع الوحدة في الإمارات وكله أمل في الاقتراب من التأهل، خاصة وأنه يحتل المركز الثاني بـ 6 نقاط، بينما يتذيل الوحدة المجموعة بدون نقاط ويحتل لوكوموتيف المركز الثالث بـ 3 نقاط.

وتشهد المجموعة الأولى، بعد غد الثلاثاء، مواجهة عربية بين الأهلي السعودي والغرافة القطري المتألقين محليًا، بينما يستضيف تراكتور سازي الإيراني فريق الجزيرة الإماراتي.

ويتصدر الأهلي المجموعة بـ 7 نقاط ويليه الغرافة والجزيرة ولكل منهما 4 نقاط، فيما يتذيل تراكتور سازي المجموعة بنقطة واحدة.

وفي المجموعة الثالثة يستضيف الوصل الإماراتي فريق بيروزي الإيراني بعد غد أيضًا، وسيلعب ناساف الأوزبكي في الدوحة أمام السد الذي خسر صراع الدوري المحلي أمام الدحيل.

وحصد بيروزي والسد وناساف 6 نقاط، بينما يأتي الوصل في ذيل الترتيب بدون رصيد.