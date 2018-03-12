مباراة الهلال والريان.. 4 عقبات تهدد أحلام براون

يخوض فريق الهلال السعودي اختبارًا صعبًا أمام مضيفه الريان القطري، مساء الإثنين، في الجولة الرابعة للمجموعة الرابعة في دوري أبطال آسيا.

ويسعى الهلال لتصحيح أوضاعه في البطولة القارية خاصة أنه يحتل المركز الأخير برصيد نقطتين في جدول الترتيب بالمجموعة الرابعة لدوري الأبطال.

وترصد شبكة “إرم نيوز” في التقرير التالي أبرز ملامح المواجهة المرتقبة بين الهلال والريان:

أزمة الهجوم

يعاني الهلال من أزمة واضحة في خط الهجوم بعد إصابة البرازيلي كارلوس إدواردو والسوري عمر خريبين وعدم قيدهما بالقائمة الآسيوية التي أثّرت على القوى الهجومية في الهلال.

ويجد الهلال نفسه في أزمة واضحة خاصة أن الفريق الأزرق يسعى لتحقيق الفوز من أجل حصد الانتصار على حساب الريان.

ويعاني الهلال أيضًا غياب الجناح أحمد أشرف الذي يقدم مستويات طيبة في بطولة الدوري وهو ما يفتقده الفريق.

أزمة ثقة

يعاني الهلال من أزمة ثقة حادة في الفترة الحالية خاصة أن الفريق السعودي يمر بحالة من التراجع في النتائج.

ويسعى الهلال لتخطي مرحلة المعاناة الواضحة مع دخول منافسات دوري أبطال آسيا في المرحلة المهمة وأيضًا الدوري السعودي.

قلة خبرة براون

يعاني المدرب الأرجنتيني خوان براون المدير الفني للهلال من قلة الخبرات في المشاركات الآسيوية.

ويعاني الهلال في الفترة الأخيرة من قلة خبرة براون بالمقارنة بمواطنه الأرجنتيني رامون دياز.

وأكد عمرو أنور مدرب الاتحاد السعودي الأسبق لشبكة “إرم نيوز” أن الهلال يعاني من نقص خبرات مدربه الحالي براون الذي لم يخض منافسات دوري الأبطال.

وأضاف قائلًا: “الهلال يجب أن يكون لديه حالة من تصحيح المسار في الفترة الحالية من خلال الفوز على الريان”.

ضغوط التأهل

يبقى الهلال محاصرًا بضغوط التأهل التي أثّرت بشكل كبير على الفريق وأداء بعض اللاعبين مثل أشرف بن شرقي المهاجم المنضم حديثًا.

ويخشى الهلال التراجع في وجه ضغوط المنافسة بدوري الأبطال خاصة أنه حصد نقطتين فقط في الجولات الثلاث الماضية.