موعد مباراة الأهلي والغرافة بدوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة

واصل الفريق الأول لكرة القدم تدريباته استعداداً لمواجهة “الغرافة” مساء يوم غدٍ الثلاثاء، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، ضمن الجولة الرابعة من المجموعة الأولى لدوري أبطال آسيا.

وتابع عضو شرف النادي الأمير منصور بن مشعل بن عبدالعزيز، ورئيس النادي الأمير تركي بن محمد العبدالله الفيصل، الحصة التدريبية على ملعب الأمير محمد العبدالله الفيصل بمقر النادي.

كما حضر التدريبات عضو مجلس الإدارة أمين الصندوق الأستاذ وضاح بخش.

وخلال الجولة الثالثة، فرط الأهلي في تقدمه ليفرض عليه الغرافة التعادل 1-1 في قطر في الوقت المحتسب بدل الضائع.

ورغم التعادل بقى الأهلي في صدارة المجموعة الأولى بعد تعادل الجزيرة الإماراتي مع ضيفه تراكتور سازي الإيراني دون أهداف.

وتنطلق المباراة في السابعة والربع بتوقيت السعودية، وتنقل على قناتي بي إن سبورتس والكأس القطريتين.