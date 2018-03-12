مباراة العين والاستقلال.. ماذا ينتظر زعيم الإمارات في إيران؟

يخوض فريق العين الإماراتي مهمة صعبة خارج الديار أمام مضيفه الاستقلال الإيراني مساء الاثنين في الجولة الرابعة للمجموعة الرابعة بدوري أبطال آسيا.

يحتل العين المركز الثالث برصيد 3 نقاط في مواجهة الاستقلال الإيراني صاحب الصدارة برصيد 5 نقاط، ويبدو اللقاء مليئاً بالعديد من التفاصيل الفنية في وجود مدربين كبار بقيمة الألماني وينفريد شايفر المدير الفني للاستقلال والكرواتي زوران ماميتش المدير الفني للعين.

ويرصد “إرم نيوز” التفاصيل الخاصة بمباراة العين والاستقلال ..

العين والفوز الأول

يبحث العين عن الفوز الأول من أجل الوصول إلى 6 نقاط واعتلاء صدارة الترتيب من نادي الاستقلال.

ويتسلح العين بذكريات جميلة عرف خلالها طعم الفوز على الملاعب الإيرانية وتغلب على ذوب آهن الإيراني في دوري الأبطال عام 2016 بهدفين دون رد كما تعادل مع نفط طهران في نسخة 2015.

ويأمل العين الفوز على الاستقلال في عقر داره لأول مرة، خاصة أن هذا الفوز يعني الكثير بالنسبة للفريق الإماراتي من أجل التأهل للدور الثاني.

صدام زوران وشايفر

يبدو ثمة صدام كروي تكتيكي مثير بين زوران وشايفر خلال مباراة العين والاستقلال.

يتسلح زوران بطريقته المعهودة 4-3-3 التي قد تتحول في مباراة الاستقلال إلى 4-2-3-1 من أجل المزيد من التأمين الدفاعي خاصة أن الفريق يحتاج لتجنب الخسارة التي ستكلفه الكثير بجانب البحث عن خطف هدف.

ويأمل الاستقلال مع شايفر أن يحصد الفوز، ونجح شايفر بالفعل في إضفاء بصمات هجومية مميزة على أداء الفريق الإيراني خاصة باللعب السريع على الأطراف، والانضباط التكتيكي، وهو ما يجعل المباراة صعبة بين الفريقين.

هجوم مرعب

يملك العين هجوماً مرعباً بوجود السويدي ماركوس بيرغ الهداف المميز والقادر على استغلال أنصاف الفرص، وسيكون دوره مهماً في مباراة الاستقلال، كما أن العين يملك البديل المتميز وهو أحمد خليل اللاعب المخضرم الذي قلب الموازين في مباراة هزاع بن زايد.

يراهن العين على سرعات المثلث محمد عبد الرحمن وحسين الشحات والبرازيلي كايو مع دور المايسترو عمر عبد الرحمن عموري من أجل الضغط على دفاعات العين، وربما يلجأ زوران لإشراك لاعب وسط مدافع آخر بجوار أحمد برمان من أجل مواجهة الضغط الإيراني.

وأكد أيمن الرمادي، مدرب عجمان الإماراتي ، لـ”إرم نيوز” أن الثقة بالنفس والتركيز وتجنب الأخطاء الدفاعية أمر مهم للعين للابتعاد عن الهزيمة أمام الاستقلال.

وأضاف: ” العين عليه أن يغلق مناطقه الدفاعية ثم يلعب لهز شباك الاستقلال؛ لأن المنافس على ملعبه سيكون صعباً وقوياً”.

دفاع مهزوز وأسلحة إيرانية

يخشى جمهور العين من الدفاع المهزوز الذي دفع الفريق ثمنه باستقبال هدفين في مباراة هزاع بن زايد.

ويتسلح الاستقلال بتألق مهاجمه مامي تيام الذي خطف الأنظار في لقاء الدور الأول بالإمارات، وسجل هدفين أحرج بهما العين في عقر داره، مع دعم داريوش شوجايان وأوميد نورافكان وفارشيد إسماعيل.