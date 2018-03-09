لاعب نادي الهلال يفوز بجائزة أفضل هدف في الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا (فيديو)

نال عبدالله الزوري لاعب نادي الهلال السعودي، جائزة أفضل هدف في الجولة الثالثة من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا.

وتعادل الهلال مع الريان القطري بنتيجة 1/1 الثلاثاء الماضي، ونجح عبدالله الزوري في تسجيل هدف التعادل للهلال بعد أن كان متأخرًا في النتيجة.

وتوغّل الزوري إلى داخل منطقة جزاء الريان دون كرة، ثم مرر زميله أشرف بنشرقي الكرة ليودعها الشباك بشكل رائع في الدقيقة 58 مسجلًا هدف التعادل.

وحصد هدف الزوري 69% من إجمالي الأصوات في استفتاء الاتحاد الآسيوي، متفوقًا على كل من جولارت (غوانغزو إيفرغراند الصيني) الذي حصل على 17% وأوسكار (شنغهاي سيبجغ الصيني) وحصد 12 % وأخيرًا لي تشونغ (غيغو الكوري الجنوبي).

ويملك الهلال نقطتين من 3 مباريات في ذيل المجموعة مقابل 5 نقاط للاستقلال الإيراني المتصدر.