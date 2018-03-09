انتقادات لإقامة مباريات الهلال والأهلي بالدوري السعودي بتوقيت واحد‎

وجّه الإعلامي السعودي بتّال القوس انتقادات للاتحاد السعودي لكرة القدم، بعد إقراره إقامة مباريات الهلال والأهلي في الدوري السعودي في توقيت واحد.

وقال القوس الذي يقدم برنامج “في المرمى” على قناة العربية، إنه لا يتفهم إقامة مباريات الهلال والأهلي في توقيت واحد: “الحقيقة أني ما فهمت للآن لعب مباريات الأهلي والهلال المقبلة في وقت واحد، هذا دوري جمع نقاط. ولا فيه أحد غير الفريقين يمكنه الاستفادة من نتائج مبارياتهما المقبلة صعودًا أو هبوطًا، ولا وجود لشبهة تلاعب وإن وجدت فلن يمنعها اللعب في وقت واحد”.

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم قد قرر إقامة مباريات الهلال والأهلي في توقيت واحد؛ لتجنب عمليات التلاعب، مع تبقي 4 مباريات على خط النهاية.

وتابع: “الفارق 4 نقاط. هذه ليست جولة حاسمة. ممكن يصير لو الفارق نقطة مثلًا في آخر جولة أو قبلها”

وأضاف القوس: أتفهم لعب المباريات في وقت واحد في حال دور المجموعات، أما الدوري فلا يوجد سبب، عندكم سبب مقنع؟

وتعليقًا على أحد المغردين قال القوس: “إذا هي مجدولة من أول ما فيه مشكلة”.

ويتصدر الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 49 نقطة مقابل 45 للأهلي، علمًا أن الفريقين سيلتقيان في السابع من الشهر المقبل.

أتفهم لعب المباريات في وقت واحد في حال دور المجموعات.. أما الدوري.. فلا يوجد سبب.. عندكم سبب مقنع؟ — بتال القوس (@battalalgoos) March 9, 2018

الحقيقة أني ما فهمت للآن لعب مباريات الأهلي والهلال المقبلة في وقت واحد..هذا دوري جمع نقاط.ولا فيه أحد غير الفريقين يمكنه الاستفادة من نتائج مبارياتهما المقبلة صعودًا أو هبوطًا..ولا وجود لشبهة تلاعب وإن وجدت فلن يمنعها اللعب في وقت واحد..

كيف نشوف المباراتين المهمتين اليوم مع بعض؟ — بتال القوس (@battalalgoos) March 9, 2018

الفارق أربع نقاط. هذه ليست جولة حاسمة. ممكن يصير لو الفارق نقطة مثلًا في آخر جولة أو قبلها — بتال القوس (@battalalgoos) March 9, 2018