أمين مجلس “أبوظبي الرياضي”: قد ننسحب من دوري أبطال آسيا بسبب قطر

يرى عارف العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، أن هناك صعوبة في ذهاب الأندية الإماراتية للعب في الدوحة، بعد قرار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، في حق الأندية الإماراتية والسعودية، بإصراره على خوض المباريات، التي تجمع بين أندية السعودية والإمارات ضد قطر، بنظام الذهاب والإياب.

وقال العواني في تصريحات للتليفزيون الإماراتي، صباح اليوم الجمعة: “أنديتنا لن تذهب إلى أي دولة تأوي الإرهاب، ومن المستحيل اللعب في قطر في الظروف الحالية”.

وأضاف: “خيار الانسحاب من دوري أبطال آسيا مطروح، ولدينا ملفات متكاملة، تكشف الخطورة الأمنية الكافية؛ لمنع سفر لاعبينا”.

وألغى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اللعب على ملاعب محايدة، خلال نسخة العام الجديد، من دوري أبطال آسيا، بعدما خاضت أندية السعودية وإيران مواجهات على ملاعب محايدة، بين سلطنة عمان، والإمارات، وقطر.

ورفض الاتحاد الآسيوي أيضًا، طلبًا إماراتيًا، باللعب على ملاعب محايدة، أمام أندية قطر.

وأقر الاتحاد الآسيوي بشكل كامل، إلغاء خوض مواجهات أندية دوري أبطال آسيا على ملاعب محايدة، بعدما وافق على طلب سعودي، بعدم اللعب في إيران، الموسم الماضي، على خلفية توتر العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وبذلك، ستلعب الأندية السعودية والإماراتية مواجهاتها مع أندية إيران وقطر في العواصم الأربع، مع انطلاق نسخة جديدة من دوري أبطال آسيا.