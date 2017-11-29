تعرّف على قائمة الفائزين بجوائز الاتحاد الآسيوي (فيديو غرافيك)

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الأربعاء، الحاصلين على جوائز الاتحاد عن العام الحالي في احتفالية ضخمة أقيمت في ماليزيا.

وترصد شبكة “إرم نيوز” في الفيديو غرافيك التالي قائمة الفائزين بجوائز الاتحاد الآسيوي:

= جائزة أفضل لاعب آسيوي (سون هيونج مين) تقديرًا لأدائه مع توتنهام ومنتخب كوريا الجنوبية

= أفضل لاعب في آسيا (السوري عمر خريبين) قاد الهلال السعودي لوصافة دوري أبطال آسيا وحصل على لقب هداف البطولة

= أفضل لاعبة سامانثا كير (لاعبة أستراليا) وتنافست كير على الفوز بهذه الجائزة مع اليابانية ساكي كوماغاي والكورية الشمالية سونغ هيانغ-سيم.

= جائزة أفضل لاعب صاعد (الكوري الجنوبي لي سيونغ-وو) بعد منافسة مع لي على الفوز بهذه الجائزة مع مواطنه بايك سيونغ-هو الإيراني طه شريعتي بعدما ساهم لاعب الوسط في تأهل كوريا الجنوبية إلى دور الـ16 خلال نهائيات كأس العالم للشباب تحت 20 عامًا

= جائزة أفضل لاعبة شابة (الكورية الشمالية سون هيانغ-سيم) على حساب مواطنتها كيم كيونغ-يونغ واليابانية هيناتا ميازاوا، لتصبح الآن أول لاعبة كورية شمالية تحصل على هذه الجائزة.

= أفضل مدرب (الياباني تاكافومي هوري) قاد فريق أوراوا ريد دياموندز الياباني بعد الفوز بلقب دوري أبطال آسيا