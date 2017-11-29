حفل جوائز الأفضل في آسيا 2017.. عمر خربين نجم نادي الهلال السعودي أفضل لاعب آسيوي (فيديو)

حصد عمر خربين لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي على جائزة أفضل لاعب في آسيا، متغلبًا على عمر عبدالرحمن عموري لاعب العين الإماراتي، وولي لاعب شنغهاي الصيني.

وتوج خربين بالجائزة خلال حفل الاتحاد الآسيوي الذي أقيم في بانكوك بتايلاند.

وقدّم خربين مسيرة مميزة للغاية مع الهلال، ومنتخب سوريا خلال دوري أبطال آسيا، وتصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم روسيا 2018.

ورغم خسارة الهلال للقب أبطال آسيا، وعدم تأهل سوريا إلا أن مردود خربين بقي ثابتًا.

وتوج عموري بالجائزة العام الماضي.

وحصلت الأسترالية سامانتا كير على جائزة أفضل لاعبة في آسيا.

واعتذر عمر خربين فور تسلم الجائزة لجماهير نادي الهلال لفشل الفريق في التتويج بلقب دوري أبطال آسيا.

وأصبح خربين أول لاعب سوري يحصل على تلك الجائزة، ورابع لاعب من نادي الهلال بعد نواف التمياط وياسر القحطاني وناصر الشمراني.