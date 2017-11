تضم 4 من نادي الهلال السعودي.. تعرف على قائمة فريق الأحلام لدوري أبطال آسيا (صورة)

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الإثنين، قائمة فريق الأحلام، في دوري أبطال آسيا لموسم 2016/2017.

واُختتمت بطولة دوري أبطال آسيا للموسم 2016/2017 أول أمس السبت، وأحرز فريق أوراوا ريد الياباني اللقب بعد فوزه على نادي الهلال السعودي 2/1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وضمّت قائمة فريق الأحلام 6 لاعبين من الأندية العربية، بينهم 4 من الهلال، ولاعب من العين الإماراتي وآخر من الأهلي السعودي، لكن الغريب حقًا هو عدم تواجد أي لاعب من أوراوا ريد البطل.

وضمّت التشكيلة ياسر المسيليم من النادي الأهلي السعودي في حراسة المرمى، إضافة إلى أسامة هوساوي ومحمد البريك وكارلوس إدواردو وعمر خريبين من الهلال، وعمر عبدالرحمن من العين.

في حين تواجد باولينيو لاعب غوانغزو إيفرغراند الصيني السابق والذي رحل لاحقًا إلى برشلونة الإسباني، وفينغ إكسياوتنغ وآلان كارفاليو من الفريق ذاته وحسين ماهيني من بيرسبوليس الإيراني، وهالك من شنغهاي الصيني.

يشار إلى أن الاتحاد الآسيوي اختار محمد البريك من الهلال كأفضل اللاعبين في مباراتي الذهاب والإياب ، فيما نال زميله عمر خريبين جائزة هداف البطولة بعد أن سجل 10 أهداف.

وجاءت قائمة فريق الأحلام على النحو التالي:

حراسة المرمى: ياسر المسيليم (الأهلي السعودي).

الدفاع من اليمين: محمد البريك (الهلال) – فينغ إكسياوتنغ (غوانغزو إيفرغراند) – أسامة هوساوي (الهلال) – حسين ماهيني (بيرسبوليس).

الوسط: عمر عبدالرحمن (العين) – باولينيو (غوانغزو إيفرغراند) – كارلوس إدواردو (الهلال) – آلان كارفاليو (غوانغزو إيفرغراند).

الهجوم: عمر خريبين (الهلال) – هالك (شنجهاي سيبغ).

???? Presenting the #ACL2017 Team of the Season! pic.twitter.com/CoXIdP97ED

— #ACLFinal (@TheAFCCL) November 27, 2017