اختيار لاعب نادي الهلال محمد البريك الأفضل في نهائي دوري أبطال آسيا‎ (صورة)

اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الإثنين، محمد البريك، أفضل لاعب في مباراتي نهائي دوري أبطال آسيا، والتي جمعت فريقيْ الهلال السعودي وأوراوا ريد الياباني.

وأحرز الفريق الياباني اللقب للمرة الثانية في تاريخه، بعد أن تعادل 1/1 على أرض الهلال يوم 18 من الشهر الحالي، ثم فوزه إيابًا 1/0 في مباراة الإياب.

ووقع اختيار الاتحاد الآسيوي على المدافع محمد البريك (25 عامًا) عقب أدائه اللافت في مباراتي الذهاب والإياب، وحصل على تقييم 7.4 متفوقًا على يوكي آبي لاعب أوراوا (7.2) وزميله في الهلال أسامة هوساوي (7.1) وتومواكي ماكينوفي (6.8) في حين جاء السوري عمر خريبين في المركز الثامن بـ 6.5 رغم أنه خرج في الدقيقة 62 بسبب الإصابة.

???? @Alhilal_FC full-back Mohammed Al Burayk tops the list of the #ACLFinal's best players!#ACL2017 pic.twitter.com/bAOQdEqCnT

— #ACLFinal (@TheAFCCL) November 27, 2017