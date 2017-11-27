اختيار لاعب نادي الهلال محمد البريك الأفضل في نهائي دوري أبطال آسيا‎ (صورة)

اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الإثنين، محمد البريك، أفضل لاعب في مباراتي نهائي دوري أبطال آسيا، والتي جمعت فريقيْ الهلال السعودي وأوراوا ريد الياباني.

وأحرز الفريق الياباني اللقب للمرة الثانية في تاريخه، بعد أن تعادل 1/1 على أرض الهلال يوم 18 من الشهر الحالي، ثم فوزه إيابًا 1/0 في مباراة الإياب.

ووقع اختيار الاتحاد الآسيوي على المدافع محمد البريك (25 عامًا) عقب أدائه اللافت في مباراتي الذهاب والإياب، وحصل على تقييم 7.4 متفوقًا على يوكي آبي لاعب أوراوا (7.2) وزميله في الهلال أسامة هوساوي (7.1) وتومواكي ماكينوفي (6.8) في حين جاء السوري عمر خريبين في المركز الثامن بـ 6.5 رغم أنه خرج في الدقيقة 62 بسبب الإصابة.

تم اختيار مدافع @Alhilal_FC محمد البريك كأفضل لاعب في لقائي الذهاب والإياب لنهائي دوري أبطال آسيا 2017 م.#ACLFinal pic.twitter.com/nEYxAf6KZh — دوري أبطال آسيا (@theAFCCL_ar) ٢٧ نوفمبر، ٢٠١٧

في سياق متصل فاز المهاجم السوري عمر خربين بجائزة هدف الأسبوع حسبما أعلن الاتحاد الآسيوي اليوم الإثنين.

ونال هدف خربين في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا أعلى نسبة من التصويت للجائزة المقدمة من شركة آليانز.

وضمت قائمة الأهداف المتنافسة هدف البرازيلي رفائيل سيلفا لاعب أوراوا ريد دايموندز في مباراة الذهاب أمام الهلال، وهدف خربين في المباراة ذاتها، وأخيرًا هدف رفائيل سيلفا أيضًا في مباراة الإياب.