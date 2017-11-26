الشامتون في نادي الهلال السعودي بعد ضياع دوري أبطال آسيا (فيديو غرافيك)

يبدو أن خسارة نادي الهلال السعودي لقب دوري أبطال آسيا على يد فريق أوراوا ريد دياموندز الياباني فتحت أبواب الشماتة والكراهية والحقد التي يكنها البعض لأسباب غير رياضية.

وترصد شبكة “إرم نيوز” في الفيديو غرافيك أبرز الشامتين في نادي الهلال بعد ضياع لقب دوري أبطال آسيا:

1 = نشر نادي السد القطري تغريدة عبر حسابه الرسمي بمثابة الشماتة في نادي الهلال أكد خلالها أن السد أول فريق عربي يفوز باللقب الآسيوي عام 1989 وآخر بطل عربي عام 2011

2 = بعض الجماهير القطرية أبدت شماتتها في نادي الهلال وأعلنت دعم أوراوا ونشر عبدالعزيز المريسل الإعلامي السعودي تغريدة أكد خلالها أن رئيس الاتحاد القطري والإيراني كانا سعيدين بخسارة الهلال

3 = بعض أنواع الشماتة تطرقت بالسخرية من نادي الهلال من جانب بعض منافسيه في السعودية وجماهير النصر السعودي تحديدًا التي أطلقت هاشتاج العالمية صعبة بجانب العديد من رسائل السخرية