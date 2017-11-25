عبدالرحمن بن مساعد يرد على “الشامتين” بعد خسارة نادي الهلال

وجه رئيس نادي الهلال السابق الأمير عبد الرحمن بن مساعد، رسالة إلى ساخرة للجماهير المنتمية لأندية منافسة للهلال بعد تشجيعهم لأوراوا الياباني، مؤكدا أن دورهم اقتصر على تشجيع منافسي الهلال مجبرين على متابعة مبارياته بشغف أكبر من شغفهم بفرقهم التي يشجعونها.

وقال بن مساعد في تغريدة له على تويتر ” ما قدمه الهلال في اليابان يدعو للفخر.. لم يقصر اللاعبون ولا المدرب ولا الإدارة وقبلهم الجمهور .. الحمد لله على كل حال”

‏وأضاف “أخيرًا .. أحيي الإخوة الشامتين وأذكرهم بأن دورهم الإيجابي في دوري آسيا اقتصر على تشجيع منافسي الهلال في البطولة ومتابعة مبارياته بشغف أكبر من شغفهم بفرقهم”.

ماقدمه الهلال في اليابان يدعو للفخر .. لم يقصر اللاعبون ولا المدرب ولا الإدارة وقبلهم الجمهور .. الحمدلله على كل حال ..

أخيرًا .. أحيي الإخوة الشامتين وأذكرهم بأن دورهم الإيجابي في دوري آسيا اقتصر على تشجيع منافسي الهلال في البطولة ومتابعة مبارياته بشغف أكبر من شغفهم بفرقهم — عبدالرحمن بن مساعد (@abdulrahman) November 25, 2017

وكانت الهزيمة صادمة بشكل هائل، للهلال والجماهير السعودية ، بعد ثلاثة أعوام من وصول الهلال إلى النهائي في 2014، وخسارته حينذاك أمام ويسترن الأسترالي.

وسبق للهلال التتويج باللقب في البطولة، بمسماها السابق في 1992 و2000، لكنه لم يتوج بها تحت مسمى دوري أبطال آسيا.