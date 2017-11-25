شاهد احتفال جماهير نادي النصر بهدف رافاييل دا سيلفا في مباراة الهلال وأوراوا (فيديو)

تداول مغردون سعوديون، مقطع فيديو، لعدد من جماهير نادي النصر، أثناء فرحتهم بهدف أوراوا ريد، في شباك نادي الهلال، في إياب النهائي الآسيوي.

وتوج أوراوا ريد دياموندز الياباني، بلقب دوري أبطال آسيا لكرة القدم، للمرة الثانية في تاريخه، بعدما تغلب على ضيفه الهلال 1 / صفر، اليوم السبت، في إياب الدور النهائي، على ملعب “سايتاما 2002”.

وكان أوراوا قد أنهى مباراة الذهاب أمام الهلال، التي أقيمت في الرياض، يوم السبت الماضي، بالتعادل 1 / 1؛ وبذلك يفوز الفريق الياباني بنتيجة إجمالية 2 / 1 .

وقدم أوراوا بداية قوية في المباراة، لكنها لم تستمر سوى لدقائق، حيث فرض الهلال سيطرته وتفوقه الهجومي، على مدار الشوطين، وصنع العديد من الفرص التهديفية، التي كانت كفيلة بانتزاع اللقب، للمرة الثالثة في تاريخه، والأولى منذ انطلاق البطولة بمسمى “دوري أبطال آسيا”.

#الهلال_اوراوار

نطالب من تركي آل الشيخ القبض عليهم، وإجبارهم على الاعتذار للهلال ????

pic.twitter.com/ux0d949W8B???? — سطام الروقي (@stam_05) November 25, 2017

لكن أوراوا حافظ على نظافة شباكه، ثم قضى على آمال الهلال بهدف متأخر، سجله رافايل سيلفا، في الدقيقة 88؛ لينهي المباراة فائزًا 1 / صفر.

وأكمل أوراوا ، الذي سبق وأحرز اللقب الآسيوي مرة واحدة في عام 2007 ، بذلك، عقد المتأهلين إلى كأس العالم 2017 للأندية، التي تستضيفها الإمارات، بين السادس و16 كانون أول/ديسمبر المقبل.

ويظهر الفيديو، فرحة غامرة لبعض جماهير النصر، التي أعلنت تشجيعها للفريق الياباني.

ولم يعلن نادي النصر دعمه للهلال، كما حدث من جانب بعض الأندية السعودية والعربية.