مباراة الهلال وأوراوا.. بكاء عمر خربين وتصد رائع من عبدالله المعيوف (فيديو)‎

بدت علامات الحسرة على المهاجم السوري عمر خربين واضحة، بعد أن قرّر المدرب الأرجنتيني رامون دياز استبداله في الدقيقة 63 من الشوط الثاني في مباراة نادي الهلال السعودي ومضيفه أوراوا ريد الياباني، في إياب نهائي دوري أبطال آسيا.

وقرّر دياز إخراج خريبين والاعتماد على مختار فلاتة في الدقيقة 63 من المباراة، وهو ما أثار حسرة خربين بعد فشله في التسجيل رغم أفضلية الهلال الواضحة، وهو الأمر الذي دفع اللاعب للبكاء بحرقة.

وتعرض خربين لعنف خلال المباراة من لاعبي إوراوا لإيقاف خطورته.

ودخل اللاعب في نوبة بكاء بعد المباراة حيث خسر الهلال اللقب.

وأضاع لاعبو الهلال العديد من الفرص، وسيطروا على المباراة بشكل أحرج الفريق الياباني المضيف على استاد سايتاما 2002.

وخربين هو هداف النسخة الحالية للبطولة برصيد 10 أهداف بينهما 5 في نصف النهائي.

وتصدّى الحارس عبدالله المعيوف لكرة خطيرة جدًا في الدقيقة 77، بعد تسديدة رأسية قوية من أحد لاعبي أوراوا الياباني.

ولاقى المعيوف إشادة مستحقة من المعلق التونسي رؤوف خليف بعد تصديه لعدة فرص خطيرة.

ولعب الهلال بـ 10 لاعبين منذ الدقيقة 78 بعد طرد لاعبه سالم الدوسري بعد حصوله على الإنذار الأصفر الثاني.

تزداد صعوبة المهمة على #الهلال.. الدوسري يغادر أرض الملعب بالحمراء ???? #ACLFinal pic.twitter.com/6OeMZcQmR6 — beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) November 25, 2017

وهز البرازيلي رفائيل سيلفا شباك الهلال للمرة الثانية في غضون أسبوع ليقود فريقه أوراوا ريد دياموندز الياباني للتتويج بلقب دوري أبطال آسيا لكرة القدم بالفوز 1-صفر على الفريق السعودي في إياب الدور النهائي اليوم السبت.

وسجل سيلفا هدف الفريق الياباني في التعادل 1-1 في مباراة الذهاب في الرياض يوم السبت الماضي ليتفوق أوراوا 2-1 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.

ودفع الهلال مجددا ثمن إهدار الفرص السهلة على ملعب سايتاما في اليابان عندما فشل في هز شباك منافسه الذي توج باللقب للمرة الثانية في تاريخه بعد عام 2007.

وتبارى السوري خربين ونيوكولاس ميليسي القادم من أوروغواي وياسر الشهراني والدوسري وسلمان الفرج في إهدار الفرصة تلو الأخرى مثلما حدث في مباراة الذهاب.

وفشل حامل لقب الدوري السعودي في التتويج باللقب للمرة الثالثة في تاريخه والأولى منذ 2000 لتستمر هيمنة أندية شرق آسيا على أبرز ألقاب القارة للعام السادس على التوالي إذ كان السد القطري آخر الأندية القادمة من غرب القارة الذي يتوج باللقب عام 2011.