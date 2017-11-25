مباراة الهلال وأوراوا.. هل تعمّد اليابانيون إصابة عمر خربين؟.. شاهد رد فعل رامون دياز

مباراة الهلال وأوراوا.. هل تعمّد اليابانيون إصابة عمر خربين؟.. شاهد رد فعل رامون دياز

المصدر: فريق التحرير

تدخل لاعبو أوراوا ريد الياباني أكثر من مرة بشكل عنيف على عمر خربين، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، حيث سقط الأخير على أرض الملعب، وبدا أنه يعاني من إصابة.

وسبق أن حذّرت تقارير إعلامية يابانية عديدة من خطورة خربين.

وسجل خربين خلال مباراة الذهاب هدف التعادل للهلال.

وظهر دياز منزعجًا للغاية لحظة خروج اللاعب من الملعب مصابًا.

وخسر الهلال جهود مهاجمه كارلوس إدواردو للإصابة في مباراة الذهاب.

وطلب دياز من ياسر القحطاني ومختار فلاته إجراء عمليات الإحماء؛ تحسبًا لعدم قدرة خربين على استكمال المباراة.

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