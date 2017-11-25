مباراة الهلال وأوراوا.. خطأ فادح من سلمان الفرج وسالم الدوسري يُهدر فرصة مؤكدة (فيديو)

مباراة الهلال وأوراوا.. خطأ فادح من سلمان الفرج وسالم الدوسري يُهدر فرصة مؤكدة (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

تسبب سلمان الفرج، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، في هجمة خطيرة مبكرة على مرمى فريقه؛ بسبب المراوغة بالقرب من مرمى عبدالله المعيوف.

وافتك اليابانيون الكرة وسددوا على المرمى قبل أن ينقذ المعيوف الموقف.

وظهر سالم الدوسري لاعب الهلال بمستوى مميز للغاية خلال الدقائق الأولى من المباراة.

وراوغ سالم الدوسري أكثر من لاعب، ثم سدد بقوة لتعلو القائم بسنتيمترات قليلة في أخطر فرص الهلال.

سالم الدوسري يحاول المرور pic.twitter.com/0CBYzxxZKl

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