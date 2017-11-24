السعودية.. القحطاني ودياز يؤكدان قدرة نادي الهلال على الفوز بدوري أبطال آسيا

أكد المدرب الأرجنتيني رامون دياز أن نادي الهلال السعودي استعد بشكل ممتاز لمواجهة أوراوا ريد الياباني، في إياب نهائي دوري أبطال آسيا، غدًا السبت، من جميع النواحي النفسية والذهنية والفنية”.

ويرى دياز أن لاعبي الهلال قدّموا أداءً جيدًا في مباراة الذهاب السبت الماضي في الرياض، رغم التعادل 1/1.

ويخوض الهلال مباراة الغد على ملعب سايتاما 2002، ويحتاج للفوز بأي نتيجة، أو التعادل بأكثر من 1/1 للفوز باللقب للمرة الثالثة في تاريخه.

وقال دياز في المؤتمر الصحفي التقديمي لمباراة العودة: “استعدينا بشكل ممتاز للمباراة من جميع النواحي النفسية والذهنية والفنية”.

وأضاف: “سنسعى إلى فرض أسلوبنا والتركيز أكثر لاستغلال الفرص التي ستتاح لنا”.

وقال دياز عن غياب لاعبه البرازيلي كارلوس إدواردو: “كارلوس لاعب مهم في كل البطولات، لكن نحن نعتمد على تجهيز المجموعة كلها، ونواف العابد أصبح جاهزًا تمامًا وشاهدنا ذلك في مباراة الذهاب”.

وعن سيطرة فريق شرق آسيا على البطولة في السنوات الأخيرة قال دياز: “هذا أمر لا يهمنا، لدينا فريق جيد، يستحق الكأس، ولدينا لاعبون قادرون على الفوز على أي فريق”.

‏‎من جهته أكد المهاجم المخضرم ياسر القحطاني أن الهلال لم يأت إلى ‎طوكيو للسياحة، بل لتحقيق الفوز على أوراوا وتحقيق لقب دوري أبطال آسيا.

وقال القحطاني: “تحقيق الفوز باللقب مطلب جماهيري، نعرف نقاط الضعف والقوة للخصم. ولدينا ثقة كبيرة في أنفسنا.

‏وتابع: “أنهينا الشوط الأول في الرياض، والآن سنلعب الشوط الثاني، نملك من العزيمة والإصرار الكثير لتحقيق اللقب، وتواجدنا الدائم في المنافسة يعكس مدى قوتنا كفريق”.

وأضاف “هناك عدة عوامل نتفوق بها، تبدأ من استقرار فني وإداري وإمكانيات لاعبين يُعتبرون الأفضل في آسيا، إضافة إلى جمهورنا العريض”.