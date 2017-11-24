جماهير النصر تشجع أوراوا قبل مواجهة نادي الهلال السعودي (فيديو)‎

أبدت جماهير نادي النصر رغبتها في فوز فريق أوراوا ريد الياباني بلقب دوري أبطال آسيا، عندما يلاقي نادي الهلال السعودي في إياب نهائي البطولة غدًا السبت.

وبعد فوز النصر على الاتحاد في قمة مباريات الجولة الحادية عشرة هتفت جماهير النصر باسم أوراوا، في إشارة واضحة إلى رغبتهم في فشل الهلال بالتأهل إلى بطولة كأس العالم للأندية التي تقام في الإمارات الشهر المقبل.

وتعادل الهلال مع أوراوا 1/1 السبت الماضي في الرياض، ويأمل الهلال في تحقيق نتيجة تؤهله للفوز بالبطولة في العاصمة اليابانية طوكيو.

ويحتاج الهلال إلى الفوز بأي نتيجة أو التعادل بأكثر من 1/1 للفوز باللقب للمرة الثالثة في تاريخه.

ولم ينجح الهلال في المشاركة ببطولة كأس العالم للأندية، بينما يُلقّب النصر بالعالمي بعد مشاركته في نسخة العام 2000، حيث واجه ريال مدريد آنذاك.