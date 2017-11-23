لكمات في الوجه وعنف يسفران عن إصابة اثنين من شباب نادي الهلال أمام الاتحاد (صور)

أبدى سلطان العودة، المشرف على اللجنة الإعلامية بنادي الهلال السعودي، استياءه من أداء الحكام خلال مباراة الهلال والاتحاد، ضمن لقاءات الجولة التاسعة من الدوري الأولمبي السعودي.

وغرّد العودة عبر حسابه الشخصي على تويتر:”اليوم أصيب ثنائي الهلال عبدالرحمن اليامي، وعبدالإله البريه، بعد تدخل لاعبي الاتحاد القوي عليهما، وسينقلان فور وصولهما للرياض إلى المستشفى لأخذ الأشعة لهما، بالإضافة إلى ذلك لا أنسى ضرب لاعبهم لثامر العلي، وحكم المباراة لا قرار في ذلك.

وتغلب فريق أولمبي الهلال لكرة القدم، عصر اليوم الخميس، على مضيفه الاتحاد بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، وذلك في لقاء أقيم على ملعب نادي الاتحاد بجدة.

سجل أهداف الهلال الثلاثي مشاري القحطاني، مالك العبدالمنعم وناصر الدوسري.

وبهذا الفوز واصل الهلال صدارته لترتيب المسابقة بـ19 نقطة، وبفارق نقطتين عن أقرب منافسيه.

يذكر أن لقاء الفريق المقبل سيكون أمام ضيفه فريق الشباب، عصر يوم الجمعة، الموافق 1 من شهر ديسمبر القادم.