ياباني ينشد السلام الوطني السعودي في فندق نادي الهلال.. تعرف على قصته (فيديو)

حضر أحد اليابانيين إلى فندق إقامة نادي الهلال السعودي في طوكيو لتحية اللاعبين، وذلك لحبه الشديد للمملكة العربية السعودية التي عمل فيها طيلة 25 عامًا.

وفي فيدو نشرته قناة “العربية”، فإن الرجل الياباني مازال قلبه متعلقًا بالسعوديين حيث قام بترديد النشيد الوطني للمملكة.

وحضر الرجل مع ابنته، وأمسكا بالميكروفون مرددين النشيد الوطني للمملكة العربية السعودية، وسط تصفيق من لاعبي الهلال.

ياباني عمل في حقول النفط في السعودية لمدة 25 عاما .. مازال قلبه معلقا بالسعوديين .. حضر الى فندق الهلال في طوكيو لإلقاء السلام على اللاعبين وإنشاد السلام الوطني السعودي مع ابنته pic.twitter.com/9V1FjS0jSx — العربية – في المرمى (@FilMarma) ٢٢ نوفمبر، ٢٠١٧

ووصلت بعثة نادي الهلال إلى طوكيو مساء الأحد الماضي استعدادًا لمباراة إياب نهائي دوري أبطال آسيا يوم السبت القادم أمام فريق أوراوا ريدز الياباني.

‏يُذكر أن مباراة الهلال وأوراوا، قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، ويسعى الزعيم لتحقيق الفوز أو التعادل بأكثر من هدف، للتتويج باللقب القاري.