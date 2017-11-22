توقعات محمد نور لمباراة الهلال وأوراوا في إياب نهائي دوري أبطال آسيا (فيديو)

توقع محمد نور، أسطورة نادي الاتحاد والمنتخب السعودي السابق، فوز نادي الهلال على أوراوا الياباني، في اللقاء الذي يجمع الفريقين بنهائي دوري أبطال آسيا، يوم السبت المقبل.

وقال نور في فيديو تداوله الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي: “أتوقع فوز الهلال بهدف نظيف ويسجله مختار فلاتة”.

‏يُذكر أن مباراة الهلال وأوراوا، قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، ويسعى الزعيم لتحقيق الفوز أو التعادل بأكثر من هدف، للتتويج باللقب القاري.

وكان مختار فلاتة شارك في مباراة الذهاب؛ إذ أكد سعادته بالفرصة التي منحه إياها المدرب الأرجنتيني رامون دياز.