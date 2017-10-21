مباراة الأهلي والاتحاد.. محمد نور يوجّه رسالة إلى لاعبي العميد (فيديو)

وجّه اللاعب المعتزل محمد نور رسالة إلى لاعبي فريقه السابق، الاتحاد، قبل مباراة الفريق أمام الأهلي في قمة مباريات الجولة السابعة من الدوري السعودي.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لنور، يتحدث فيه عن الاتحاد والمواجهة أمام الأهلي على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة).

وقال نور إن مباريات الاتحاد والأهلي لا تخضع لظروف الفريقين قبل المباريات مؤكدًا أن مواجهات الفريقين غالبًا من تكون مثيرة.

لكن “نور” أبدى ثقته بقدرة لاعبي الاتحاد على الخروج بنقاط المباراة، مشيرًا إلى أن الاتحاد يُعرف بظهوره القوي أمام الفرق الكبيرة.

ويأمل الاتحاد بتحقيق الفوز الأول على الأهلي في بطولة الدوري منذ مارس 2012، إذ خسر العميد 5 مباريات وتعادل 5 مباريات في أخر 10 مباريات في الدوري، لكن الغلبة كانت للاتحاد في نصف نهائي كأس ولي العهد السعودي للمحترفين الموسم الماضي بنتيجة 3/2.

ويحتل الأهلي صدارة الترتيب بـ 13 نقطة من 6 مباريات، مقابل 8 نقاط للاتحاد.

ولعب محمد نور 115 مباراة مع الاتحاد، سجل خلالها 35 هدفًا وصنع 21، وتُوِّج خلالها بـ 7 بطولات للدوري السعودي وبطولتين في دوري أبطال آسيا، وغيرها العديد من البطولات.