شاهد ما فعله الأمير نواف بن سعد في تدريبات نادي الهلال السعودي (صورة)

رصد الأمير نواف بن سعد رئيس نادي الهلال السعودي تحضيرات الفريق في طوكيو عبر كاميرات المركز الإعلامي.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الهلال صورة للأمير نواف، ممسكًا بكاميرا المركز الإعلامي، لتصوير تدريبات الفريق.

أخبار فريق #الهلال الأول لكرة القدم ليوم الأربعاء 22 نوفمبر 2017 مhttps://t.co/iYwXKBpcEg pic.twitter.com/acmfugxM0J — نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) ٢٢ نوفمبر، ٢٠١٧

ووصلت بعثة نادي الهلال إلى طوكيو مساء الأحد الماضي استعدادًا لمباراة إياب نهائي دوري أبطال آسيا يوم السبت القادم أمام فريق أوراوا ريدز الياباني.

‏يُذكر أن مباراة الهلال وأوراوا، قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، ويسعى الزعيم إلى تحقيق الفوز أو التعادل بأكثر من هدف، للتتويج باللقب القاري.