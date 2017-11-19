لاعب أوراوا الياباني يسخر من إصابة كارلوس إدوارد نجم نادي الهلال السعودي (فيديو)

لاعب أوراوا الياباني يسخر من إصابة كارلوس إدوارد نجم نادي الهلال السعودي (فيديو)

المصدر: إرم نيوز

سخر رافايل دا سيلفا لاعب أوراوا الياباني من إصابة البرازيلي كارلوس إدواردو، متوسط ميدان نادي الهلال السعودي، خلال مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا أمس السبت، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

ونشر داسيلفا فيدو عبر “ستوري إنستغرام” أظهر فيه لقطة إصابة إدواردو، وهو يضحك بشكل هيستيري.

يذكر أن الفحوصات الطبية التي أجراها كارلوس عقب المباراة، أثبتت الاشباه في إصابته بقطع في الرباط الصليبي، وقد يغيب عن الزعيم حتى نهاية الموسم.

وسيجري اللاعب فحوصات أدق، خلال الساعات القليلة المقبلة، لتحديد نوع الإصابة بالتحديد، في العاصمة اليابانية طوكيو، وأيضًا وضع البرنامج العلاجي المناسب.

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