تعرف على موقف البرازيلي كارلوس إدواردو من مباراة الإياب بين نادي الهلال وأوراوا

كشفت تقارير صحفية، عن أن فرصة مشاركة لاعب نادي الهلال السعودي، البرازيلي كارلوس إدواردو، في لقاء إياب نهائي دوري أبطال آسيا أصبحت ضئيلة، بعد تعرضه لإصابة في الركبة، خلال مباراة الذهاب، التي جمعت الأزرق بفريق أوراوا الياباني، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، السبت.

وجاءت النتيجة، بعد الفحوصات الطبية المبدئية التي خضع لها، تحت إشراف طبيب النادي، بحسب ما نقلت صحيفة عين اليوم، على أن يجري فحوصات أدق، خلال الساعات القليلة المقبلة، عن نوع الإصابة بالتحديد، في طوكيو اليابانية، وأيضًا وضع البرنامج العلاجي المناسب.

وترددت أنباء، بحسب مصادر شرفية هلالية، عن أن إصابة اللاعب، هي قطع في الرباط الصليبي، حيث لن يتمكن بسببها، من استكمال مشواره مع الهلال الموسم الحالي.