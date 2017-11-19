ما السلاح الذي سيستخدمه نادي الهلال أمام أوراوا في إياب نهائي دوري أبطال آسيا؟.. فهد الهريفي يجيب

ناشد المحلل الرياضي، ولاعب فريق النصر السعودي السابق، فهد الهريفي، لاعبي نادي الهلال بضرورة استغلال قوتهم الهجومية، والضغط بقوة على فريق أوراوا رد دياموندز الياباني، في لقاء الإياب بين الفريقين بنهائي دوري أبطال آسيا، خاصة بعد التعادل، أمس، بهدف لمثله.

ويحتاج الهلال للفوز أو التعادل بأكثر من هدف يوم الـ25 من نوفمبر المقبل في عودة نهائي دوري الأبطال الآسيوي.

وقال الهريفي في تصريحات لقناة “روتانا خليجية”: “لدي نظرة تفاؤلية، ربما التعادل خير، لأن الهلال سوف يهاجم حتى إذا كان قد حقق الفوز، فأسلوب الهلال هجومي سواء كان فائزًا أو مهزومًا”.

وأضاف: “كسعودي أفتخر أن كل آسيا تشاهد هذا النهائي، وأثبت الهلال قوته، ولا ننسى الحضور الجماهيري الرائع اللي رأيناه وهذا العشق المتبادل بين الكيان وجمهوره، ويحضرون قبل المباراة بفترة كبيرة داعمين له قليلًا ما نرى هذا الحشد، وهذا يجب أن ندعمه لكل الجماهير”.

وتابع: “الحسم كان قريبًا من الهلال خاصة في الشوط الأول، وأعرف أن الهلال لديه هجوم كاسح وأوراو يكون عنده انضباط وتراجع، وفي ظل هذا الانضباط الهجومي الهلالي سيكسر هذا الدفاع في لقاء الإياب، وكان هناك تبادل للمراكز، ونوع من عدم المركزية، والهلال فعل كل شيء في كرة القدم، إلا استغلال الفرص التهديفية”.

وشدد: “رامون دياز، مدرب الهلال، لم يحسن قراءة المباراة في الشوط الثاني، والتغييرات لم تظهر إضافة، وكان العابد قد يكون الورقة الرابحة في الشوط الثاني، ولكن ظروف إصابة إداوردو عجلت بالدفع به، وهو لاعب يقوم بأدوار كثيرة، كان نفسي الهلال يستغل الفرص اليوم وأوروا كان فريقًا ضعيفًا، أمام توهج الهلال ومنهجيته في الاستحواذ والهجوم سواء كان فائزًا أو مهزومًا، ولا يعرف ثقافة داخل وخارج أرضه وهذا أسلوب لاعبي الهلال، وستعطي نوعًا من التفاؤل بأن الفوز سيكون من نصيبهم في اليابان، وعلى لاعبي الأهلي عدم الاستهانة باليابانيين؛ فاللعب على أرضهم وحضور جمهورهم سلاحان قويان”.