ماذا قال وليد الفراج عن تعادل نادي الهلال وأوراوا؟ (فيديو)

أعرب الإعلامي الرياضي وليد الفراج، عن حزنه بسبب تعادل نادي الهلال السعودي مع ضيفه أوراوا رد دياموندز الياباني 1-1 في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم في الرياض، أمس السبت.

وقال الفراج معلقًا في مستهل حلقته ببرنامجه الرياضي الشهير “أكشن يا دوري”، الذي يقدمه على فضائية MBC أكشن بالأمس، وهو ممتعض: “أنا سامعك ياللي قاعد تطقطق عليّ الحين تقول شوف وجهه طالع ضايق صدره، إيه أنا ضايق صدري، أكيد ضايق صدري طبعًا، كنت أتمنى فوز الهلال اليوم، ويسوي نتيجة جيدة لأنه في الحقيقة هو سوّى كل شيء عشان يقدر يتجاوز المباراة النهائية لكن الله ما كتبها له”.

وأضاف الفراج: “الهلال هاجم وحاول التسجيل، وحصل عنده أخطاء في بداية المباراة وحاول تعديلها لكن الله ما كتبها، هو تعادل بطعم الخسارة”.

وبهذه النتيجة، سيحسم بطل هذه النسخة في مباراة الإياب التي ستقام بستاد سايتاما 2002 يوم السبت المقبل، إذ يحتاج الهلال للفوز بأي نتيجة أو التعادل بأكثر من هدف فيما يحتاج أوروا للتعادل السلبي أو الفوز بأي نتيجة ليحصد اللقب.

يذكر أن الفائز باللقب سيشارك في بطولة كأـس العالم للأندية التي ستقام في أبو ظبي الشهر المقبل، حيث يواجه بطل آسيا الفائز من مباراة الجزيرة الإماراتي وأوكلاند سيتي، يوم الـ 9 من كانون الأول/ديسمبر.