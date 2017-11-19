#الوعد_في_طوكيو.. جماهير نادي الهلال السعودي تدعم لاعبيها قبل نهائي إياب دوري أبطال آسيا

#الوعد_في_طوكيو.. جماهير نادي الهلال السعودي تدعم لاعبيها قبل نهائي إياب دوري أبطال آسيا

المصدر: فريق التحرير

دشنت جماهير نادي الهلال السعودي “هاشتاغًا” باسم “#الوعد_في_طوكيو”؛ من أجل شحذ همم لاعبيها؛ للتتويج بدوري أبطال آسيا، خاصة بعد التعادل بهدف لمثله مع ضيفه أوراوا رد دياموندز الياباني، في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا.

وتقام مباراة الإياب في “سايتاما” الأسبوع المقبل، حيث سيتطلع الهلال لإحراز لقبه الثالث في البطولة.

ويحتاج الزعيم، إلى الفوز في مباراة الإياب ضد أوراوا بأي نتيجة، أو التعادل الإيجابي بأكثر من هدف؛ للتتويج باللقب القاري.

ونتائج الهلال خارج ميدانه مبشرة، قبل الحلول ضيفًا على أوراوا الياباني، يوم الـ25 من الشهر الجاري، في إياب نهائي الآسيوية، التي يطمح الزعيم إلى الظفر بها بنظامها الجديد.

وجاءت أرقام الهلال في دوري أبطال آسيا 2017 خارج أرضه، كما يلي: لعب 6 مباريات، تمكن من الفوز في 2، وتعادل في 4، ولم يذق الزعيم طعم الخسارة خارج قواعده، في دوري أبطال آسيا النسخة الحالية، وسجل 11 هدفًا، بينما تلقت الشباك الزرقاء 9 أهداف.

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