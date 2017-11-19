الوعد_في_طوكيو.. جماهير نادي الهلال السعودي تدعم لاعبيها قبل نهائي إياب دوري أبطال آسيا

دشنت جماهير نادي الهلال السعودي “هاشتاغًا” باسم “#الوعد_في_طوكيو”؛ من أجل شحذ همم لاعبيها؛ للتتويج بدوري أبطال آسيا، خاصة بعد التعادل بهدف لمثله مع ضيفه أوراوا رد دياموندز الياباني، في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا.

وتقام مباراة الإياب في “سايتاما” الأسبوع المقبل، حيث سيتطلع الهلال لإحراز لقبه الثالث في البطولة.

ويحتاج الزعيم، إلى الفوز في مباراة الإياب ضد أوراوا بأي نتيجة، أو التعادل الإيجابي بأكثر من هدف؛ للتتويج باللقب القاري.

#الوعد_في_طوكيو

لسنا كالنصر نذهب بالترشيح والرشاوي لا ..

حنا نتاهل من طوكيو وغدآ لناظره قريب pic.twitter.com/hyjyxcYc2f — السراب البعيد ! (@Q8lbQ) November 18, 2017

ونتائج الهلال خارج ميدانه مبشرة، قبل الحلول ضيفًا على أوراوا الياباني، يوم الـ25 من الشهر الجاري، في إياب نهائي الآسيوية، التي يطمح الزعيم إلى الظفر بها بنظامها الجديد.

وجاءت أرقام الهلال في دوري أبطال آسيا 2017 خارج أرضه، كما يلي: لعب 6 مباريات، تمكن من الفوز في 2، وتعادل في 4، ولم يذق الزعيم طعم الخسارة خارج قواعده، في دوري أبطال آسيا النسخة الحالية، وسجل 11 هدفًا، بينما تلقت الشباك الزرقاء 9 أهداف.

اقسم بالله اني متفائل في طوكيوا اكثر من الرياض ????وسوف يعود الهلال بكأس اسيا???? #الوعد_في_طوكيو — مجنون الزعيم???? (@hhuu2822221) November 18, 2017

الهلال لايُجيد الا أسلوب الجحفله

بأذن الله هدف واحد في طوكيو يحقق الحلم????????. #الوعد_في_طوكيو #الهلال_اوراورا — نوف العتيبي???????? (@otb_90i) November 18, 2017

نعم

سنتوج أبطالاً للقارة من أرض الساموراي الياباني

نجومنا سيكونون في الموعد باْذن الله #الوعد_في_طوكيو — حمد الهذلي 59 (@HamadAlhothali) November 18, 2017

#الوعد_في_طوكيو المتعارف عليه عالميا تفرح الجماهير لخسارة المنافس لهم ولكن أن يفرحوا لمجرد أنه تعادل فهذا دليل على حجم المعاناة والذل لهم من قبل الزعيم . كبييييير يا هلال . pic.twitter.com/BY2Dxu1hoy — ???? حسين الحمدي ???? (@hussainabunawaf) November 19, 2017