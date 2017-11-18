هل يشارك كارلوس إدواردو في مباراة نادي الهلال وأوراوا باليابان؟‎

يبدو أن فرص مشاركة اللاعب كارلوس إدواردو مع نادي الهلال السعودي، في مباراة إياب نهائي دوري أبطال آسيا أمام فريق أوراوا، ضعيفة، حيث إنه يُعاني من إصابة في الركبة، الأمر الذي أقلق جماهير الزعيم، التي تتمنى شفاءه سريعًا.

وكشف نادي الهلال عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، عن تعرض إدواردو لإصابة في الركبة، وأكد أن اللاعب البرازيلي سيجري مزيدًا من الفحوصات الطبية بعد وصول الزعيم إلى العاصمة اليابانية طوكيو.

تعرّض لاعب فريق #الهلال الأول لكرة القدم “كارلوس إدواردو”؛ لإصابة في الركبة، وسيجري مزيدًا من الفحوص الطبية بعد وصول الفريق إلى العاصمة اليابانية “طوكيو”. — نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) November 18, 2017

وخرج البرازيلي كارلوس إدواردو، محمولًا بعد تعرضه لإصابة في الدقيقة 18 من أحداث الشوط الأول لمباراة الهلال وأوراوا الياباني، وشارك نايف العابد بدلًا منه.

فيما أشارت صحيفة “الجزيرة” إلى أن اللاعب سيرافق بعثة الفريق التي ستتجه إلى طوكيو في وقت لاحق اليوم استعدادًا لمباراة الإياب أمام أوراوا الياباني في نهائي دوري أبطال آسيا.

ووصف مدرب الهلال، رامون دياز، إصابة إدواردو بالقوية نوعًا ما، مبينا في الوقت نفسه أنه سيرافق البعثة المتجهة إلى اليابان وسيجري هناك فحوصًا طبية للكشف عن مدى قوة الإصابة، آملًا أن يتمكن من اللحاق بمباراة الإياب التي تقام، السبت المقبل.